Mercato: Après Montjuic, le PSG veut encore affadir le Barça

Après avoir humilié le Barça avec une équipe B en Ligue des Champions, mercredi soir, au Montjuic, le PSG envisagerait un autre coup tordu contre le club espagnol lors du prochain mercato estival.

Mercato : Le PSG se positionne pour un défenseur du Barça

Désireux d’attirer un défenseur polyvalent capable de suppléer Achraf Hakimi dans le couloir droit, le PSG pourrait réaliser une belle affaire au sein de l’effectif du Barça à l’issue de la saison en cours. Depuis son retour de prêt à Gérone, Eric Garcia s’est rapidement imposé comme un élément central du dispositif défensif du club catalan.

À 24 ans, le défenseur formé à La Masia est particulièrement apprécié pour sa polyvalence indispensable sous les ordres de Hansi Flick. Sa capacité à évoluer aussi bien en défense centrale, sur le côté droit qu’au milieu de terrain a renforcé l’équipe dans plusieurs configurations tactiques. Mais Eric Garcia arrive au terme de son contrat le 30 juin prochain et aucune prolongation ne pointe encore à l’horizon.

Forcément, la situation de l’international espagnol alerte déjà plusieurs autres grands clubs européens, notamment le Paris SG. En effet, selon les informations du quotidien Sport, le club de la capitale française serait intéressé par le renfort d’Eric Garcia. La publication catalane décrit un PSG « très attentif » à la situation du défenseur blaugrana, surtout que les discussions pour sa prolongation n’avancent pas.

Le Barça prêt à laisser filer Eric Garcia ?

Plusieurs sources proches du staff du Barça assurent que Hansi Flick considère Eric Garcia comme un pion clé pour son projet à long terme et aurait expressément demandé au directeur sportif Deco de tout mettre en oeuvre pour sécuriser son avenir. Le club catalan souhaiterait donc prolonger son numéro 24 jusqu’en juin 2030.

Le coach et la direction du club ont ainsi érigé ce dossier en priorité, mais les discussions pour une prolongation n’avancent pas. D’après Sport, la situation financière du FC Barcelone reste assez complexe et Joan Laporta ne peut pas se permettre d’offrir à Eric Garcia la revalorisation salariale qu’il réclame. Surtout qu’il y a le nouveau contrat onéreux de Frenkie de Jong à gérer.

Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos pourraient donc en profiter pour récupérer l’ancien défenseur de Manchester City avec la promesse d’un salaire qu’il ne pourra jamais toucher à Barcelone. À Paris, Luis Enrique, qui a lancé le joueur en sélection, aurait validé sa piste et espère que le Paris Saint-Germain pourra le recruter dès cet hiver ou l’été prochain. Affaire à suivre…