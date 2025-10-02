C3 : L’OL enchaîne une 2e victoire et se hisse le top 8

L’OL a enchaîné une deuxième victoire en Ligue Europa, ce jeudi, face au RB Salzbourg (2-0) au Groupama Stadium.

Ligue Europa : Lyon s’impose contre le RB Salzbourg

L’OL poursuit sur sa bonne lancée en Coupe d’Europe. L’équipe de Paulo Fonseca a signé une deuxième victoire, une semaine après celle contre le FC Utrecht au pays Bas (0-1). Cette fois, l’équipe de Paulo Fonseca a remporté le match contre le RB Salzbourg par 2 buts à 0.

Le premier a été inscrit par la recrue estivale Martin Satriano de la tête, sur une passe décisive d’Adam Karabec (11e). Le deuxième est signé d’une autre recrue, Ruben Kluivert, encore sur une passe décisive de Karabec (57e). L’Olympique Lyonnais aurait pu s’imposer plus largement, mais Pavel Sulc a manqué un penalty à l’entame de la rencontre (7e).

Grâce à cette précieuse victoire, le club rhodanien se hisse dans le top 8 du classement de la phase de qualification. Il totalise 6 points comme le Dinamo Zagreb, le FC Midtjylland, Aston Villa, Braga, le FC Porto et le LOSC. L’OL occupe précisément la 5e place, devant Porto (6e) et Lille (7e), à l’issue de la 2e journée. Lors de la 3e journée, prévue le 23 octobre 2025, les Gones recevront encore leur adversaire, le FC Bâle, à Lyon.

Avec le soutien de son public, l’OL aura l’occasion de faire un trois sur trois et ainsi se positionner parmi les clubs en course pour une qualification directe pour les huitièmes de finale.