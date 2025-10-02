L’ASSE s’offre un top partenaire officiel

L’ASSE a annoncé la signature officielle d’un partenariat avec Ohm Énergie, fournisseur alternatif français d’énergie.

ASSE : Ohm Énergie, nouveau partenaire officiel de l’AS Saint-Etienne

Un nouveau partenaire officiel a rejoint l’ASSE, comme indiqué ce jeudi 2 octobre dans un communiqué officiel. « Ohm Énergie et l’AS Saint-Etienne, club emblématique du football français, ont signé une convention de partenariat exclusif. Le club s’associe pour la première fois de son histoire à un fournisseur français de référence, pour une énergie plus juste et responsable », a pris le club ligérien.

Lisez aussi : ASSE : Un gros doute plane chez les Verts avant Montpellier

Selon la précision de l’ASSE, « cet accord s’inscrit dans la démarche d’Ohm Énergie visant à renforcer son exposition et son image au sein du bassin stéphanois et, grâce au rayonnement national du club, sur le territoire français ». Grâce à ce partenariat, l’AS Saint-Etienne va fournir en énergie le Centre sportif et administratif Robert-Herbin, à compter du 1er janvier 2026.

À voir

PSG : Nuno Mendes met l’Europe à ses pieds après Barcelone !

Concrètement, le logo Ohm Énergie figurera sur la manche du maillot de l’équipe masculine professionnelle, sur les écrans géants et le système dynamique LED du stade comme sur les supports partenaires présents au Centre sportif Robert-Herbin.

Lisez aussi : ASSE : Absences et incertitudes confirmées avant Montpellier

L’ASSE évoque un « partenariat qui s’appuie sur le partage de compétences » et se réjouit d’associer son image à celle d’un partenaire avec qui elle partage « des valeurs communes ». Un partenaire qui « s’impose comme une référence incontournable du marché de l’électricité et du gaz hexagonal ».

Jaouen : « Ohm Énergie s’inscrit parfaitement dans les valeurs du club »

Directeur Général Adjoint du club stéphanois, Arnaud Jaouen déclaré : « L’AS Saint-Étienne est heureux de signer avec Ohm Énergie son tout premier partenariat avec un fournisseur d’énergie. En promouvant une énergie verte, locale et en circuit court, Ohm Énergie s’inscrit parfaitement dans les valeurs du club et sa démarche RSE Vert l’Avenir ».

À voir

LFP : Olivier Létang élu, OM et RC Lens repartent frustrés

Lisez aussi : ASSE : La pression de Geoffroy-Guichard est-elle de trop ?

François Joubert, Directeur Général d’Ohm Énergie, se félicite aussi de ce nouveau partenariat : « Chez Ohm Énergie, nous sommes fiers de réaliser notre tout premier partenariat sportif avec l’AS Saint-Étienne. Cette alliance est un nouveau signe de notre engagement en faveur des territoires et nous permet de nous ancrer dans le bassin stéphanois ».