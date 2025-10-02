OM : De Zerbi soulagé, l’UEFA change la donne pour Medina

La blessure de Facundo Medina survenue lors du choc contre l’Ajax (4-0) est un coup dur pour l’OM. Mais Roberto De Zerbi peut compter sur un coup de pouce de l’UEFA pour le remplacer.

OM : La blessure de Facundp Medina amortie par un coup de pouce de l’UEFA

L’Olympique de Marseille devra composer sans Facundo Medina. Le défenseur argentin s’est blessé à la cheville droite. Cette entorse l’éloigne des pelouses pour une période de deux mois. Roberto De Zerbi devra vite trouver une solution pour le remplacer en défense.

Lire aussi : OM : Medina blessé, cette nouvelle qui rassure De Zerbi

À voir

Stade Rennais : Un joueur lourdement sanctionné !

Dans ce contexte préoccupant, l’entraîneur de l’OM peut cependant pousser un ouf de soulagement. La raison ? Grâce à la nouvelle réglementation de l’UEFA, l’OM a la possibilité de remplacer Facundo Medina sur sa liste de joueurs inscrits pour la Ligue des champions, indique le journaliste Karim Attab.

Cette règle permettrait à Roberto De Zerbi de combler son absence et d’enregistrer un renfort supplémentaire en défense. Cela lui offrirait une bouffée d’oxygène dans la compétition européenne. Reste à savoir si le patron du banc de l’OM utilisera cette option et, quel joueur sera ajouté.

Roberto De Zerbi dispose d’un effectif bien étoffé en défense

Pour le moment, une seule chose est sûre : l’Olympique de Marseille dispose d’un effectif étoffé en défense. Cette situation est différente par rapport aux saisons précédentes. Les arrivées de joueurs expérimentés comme Nayef Aguerd, Benjamin Pavard ou Emerson Palmieri offrent à De Zerbi des solutions de rechange solides.

Lire aussi : Coup dur à l’OM : Facundo Medina sort enfin du silence !

À voir

PSG : Deschamps annonce une mauvaise nouvelle à Zaïre-Emery

L’entraîneur de l’’OM peut donc aborder cette période avec une certaine sérénité. Malgré l’absence de l’international argentin, il a du stock. Il peut assurer la rotation sans compromettre l’équilibre de l’équipe. Nous aurons les premiers éléments de réponse ce samedi lors du match contre le FC Mets en championnat.