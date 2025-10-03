Mercato ASSE : Gazidis est fautif, la lourde charge tombe

Le président de l’ASSE, Ivan Gazidis, n’est pas épargné par les critiques. L’ancien coach Olivier Dall’Oglio le vise en dénonçant une divergence de vision et une stratégie de recrutement trop axée sur la data.

Mercato ASSE : Olivier Dall’Oglio lâche ses vérités sur Ivan Gazidis

Moins d’un an après l’arrivée d’Ivan Gazidis, l’AS Saint-Étienne a été reléguée en Ligue 2 au terme d’une saison désastreuse. Le président du club subit ainsi des critiques incessantes portant généralement sur mercato mal calibré, une communication opaque ou une absence de résultats.

Olivier Dall’Oglio a lui aussi mis une pièce dans la machine. L’entraîneur français a officié sur le banc de l’OM de 2023 à 2024, avant d’être limogé pour manque de résultats. Il s’agissait surtout d’apporter du changement après une période d’observation des nouveaux investisseurs. Son successeur Eirik Horneland n’a pas vraiment fait mieux, car les Verts sont en deuxième division.

Olivier Dall’Oglio est donc revenu sur ce sujet, plus d’un an après son départ de l’ASSE. Même s’il reconnait certaines erreurs, l’homme de 61 ans pointe également des divergences de vision avec la direction. Notamment avec le président Ivan Gazidis, qui était peu présent à Saint-Étienne. « On n’a pas vu souvent Ivan Gazidis à Saint-Etienne (…) Les échanges se faisaient avec les personnes autour de lui », a-t-il déclaré au média Top Mercato. .

Un manque de pragmatisme avec les jeunes recrues

Olivier Dall’Oglio critique par ailleurs la stratégie de recrutement, notamment l’intégration des jeunes joueurs issus de championnats exotique. Il déplore l’idée portée par certains dirigeants qu’une recrue très jeune, comme Ben Old arrivé de Nouvelle-Zélande, puisse être immédiatement performante en Ligue 1.

« Ben Old fait son match, il revient et il faudrait qu’il soit très efficace avec l’ASSE ? Non, il va se blesser ! Ça n’a pas loupé. Il a été absent six mois », a-t-il déploré. L’ancien coach de l’AS Saint-Etienne n’a pas apprécié l’excès de confiance dans la « data » au détriment d’une évaluation plus globale des joueurs.

En matière de mercato, Olivier Dall’Oglio fustige des choix parfois imposés ou le refus de certaines de ses requêtes, comme le recrutement d’Irvin Cardona ou d’un milieu de terrain supplémentaire. Ces décisions ont, selon lui, empêché la bonne application du projet.