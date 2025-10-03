INFO Sélections : Après la France, le Portugal irrite le PSG

Un mois après son clash avec l’équipe de France pour Ousmane Dembélé et Désiré Doué, le PSG s’offre un nouveau front de contestation avec le Portugal. Explications.

Le PSG en colère pour Joao Neves après sa convocation par le Portugal

Le Paris Saint-Germain a reçu une mauvaise nouvelle concernant Joao Neves, blessé depuis plus de deux semaines. Victime d’une blessure à l’ischio lors de la première journée de Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame le 18 septembre dernier au Parc des Princes, le milieu de terrain de 21 ans n’a toujours pas repris la compétition.

Forfait contre l’OM, l’AJ Auxerre et le Barça, l’international portugais a pourtant été retenu par son sélectionneur Roberto Martinez pour les matchs contre l’Irlande le 11 octobre et la Hongrie le 14 octobre, deux rencontres décisives dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Une annonce qui n’a pas manqué de créer la polémique.

En effet, selon les informations du média lisboète Record, le PSG « est bouleversé et surpris par la convocation de Joao Neves en équipe nationale », alors que le joueur se plaint toujours de douleurs. Une réaction compréhensible pour un club déjà privé de plusieurs titulaires, notamment Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos et Khvicha Kvaratskhelia, et qui redoute d’aggraver la situation physique de l’ancien milieu de terrain du Benfica Lisbonne.

Touché face au FC Barcelone mercredi soir, Fabian Ruiz lui, a été laissé au repos par Luis de la Fuente, sélectionneur de l’Espagne. Cependant, cela n’a pas été le cas de Roberto Martinez, qui a décidé de convoquer Joao Neves avec le Portugal. Avant le coup d’envoi mercredi, le natif de Tavira a dû déclarer forfait, craignant pour son état physique.

D’après Foot Mercato, le protégé de Luis Enrique aurait confié au staff médical avant le coup d’envoi du choc à Barcelone : « je ne suis pas confiant. Si je force, je sens que mon corps va péter. » Outre Joao Neves, trois autres parisiens rejoindront la sélection portugaise pour cette trêve internationale. Il s’agit de Nuno Mendes, Vitinha et Gonçalo Ramos. La star du pays, Cristiano Ronaldo, est, elle, aussi présente.