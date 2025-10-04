Ligue 1 : Fonseca annonce deux forfaits pour OL – Toulouse !

Trois jours après la Ligue Europa, l’OL retrouve la Ligue 1 contre le Toulouse FC ce dimanche à 15 heures. À la veille de cette rencontre, Paulo Fonseca, l’entraîneur lyonnais, a fait le point sur son groupe avec deux mauvaises nouvelles.

OL : Vinicius et Descamps absents pour la réception de Toulouse

Après des soins et du travail en salle vendredi au lendemain de la victoire en Ligue Europa, les joueurs de l’Olympique Lyonnais ont retrouvé le terrain ce samedi matin. Avec un enchaînement des matchs et la venue de Toulouse dimanche en milieu d’après-midi, c’est avant tout à une séance légère qu’ont eu droit les hommes de Paulo Fonseca.

Aperçu à l’entraînement vendredi matin, Abner Vinicius devra encore patienter avant de faire son retour sur les terrains avec l’OL. Le latéral gauche brésilien ne sera pas dans le groupe de Paulo Fonseca qui affrontera Toulouse dans le cadre de la septième journée du championnat. Blessé aux adducteurs au cours d’un entraînement, le joueur de 25 ans manquera ainsi son cinquième match de suite, mais devrait s’entraîner normalement dans les prochaines semaines, selon son entraîneur.

Touché à un poignet, Rémy Descamps s’est lui aussi entraîné ce samedi matin, mais sans prendre le ballon des mains. Le gardien de but de 29 ans manquera donc la réception des Violets. En revanche, Paulo Fonseca a précisé que ses autres joueurs, hormis Ernest Nuamah et Orel Mangala, absents de longue durée, seront bien disponibles pour cette rencontre.

« Il n’y a que Rémy Descamps et Abner qui sont absents. Tous les autres sont prêts à jouer. Comme je l’ai dit lors de la dernière conférence, nous avons beaucoup de matchs. Nous avons essayé de gérer l’effectif », a déclaré le coach portugais en conférence de presse.