Catastrophe confirmée au Barça après la défaite face au PSG

Mis sous l’éteignoir par Nuno Mendes mercredi soir, Lamine Yamal a tout fait pour revenir à temps afin d’affronter le PSG en Ligue des Champions. Un effort que le corps de la star du Barça n’a pas supporté. Explications.

Lamine Yamal out pour deux semaines

Durant plusieurs jours, les supporters du FC Barcelone ont fait monter la sauce. Lamine Yamal, lui, a tout fait afin d’être présent lors de ce choc de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Alors que les fans blaugranas promettaient l’enfer à Nuno Mendes, comme dans le passé, le latéral gauche portugais a encore gagné son duel contre le prodige espagnol, jusqu’à être désigné homme du match.

Une action extraordinaire dès les premières minutes, une passe dingue de l’extérieur du pied dans la foulée pour Ferran Torres, et puis, plus rien. Nuno Mendes et ses coéquipiers ont su éteindre le Barça. Mais la mauvaise nouvelle ne s’arrête pas à la défaite (1-2) pour les Catalans.

Absent tout le mois de septembre à cause d’une blessure à l’aine, Lamine Yamal a rechuté après avoir disputé les 90 minutes contre le Paris SG ce mercredi soir. L’international espagnol de 18 ans ne sera donc pas dans le groupe de la Roja pour la trêve internationale d’octobre. Il sera indisponible pour deux à trois semaines, a annoncé ce vendredi le club catalan.

« Les douleurs au pubis qui gênaient le joueur Lamine Yamal sont réapparues après le match contre le PSG », écrit le Barça dans un court communiqué, ajoutant que le jeune ailier sera forfait contre le FC Séville dimanche en Liga. Lamine Yamal ne rejoindra donc pas l’équipe nationale espagnole pour les prochains matchs de l’UEFA Nations League contre la Géorgie et la Bulgarie, malgré sa convocation par Luis de la Fuente annoncée vendredi après-midi.

D’après Marca, cette décision découle d’une mise à jour médicale de dernière minute communiquée par Barcelone, révélant que le numéro 10 du Barça souffre d’une blessure au pubis, qui devrait l’éloigner des terrains pendant deux à trois semaines, une information transmise seulement après l’annonce de sa convocation, provoquant la frustration à la fédération.