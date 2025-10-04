OM: Roberto De Zerbi dévoile son groupe pour le match à Metz

Cinq jours après son beau succès face à l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions, l’OM se déplace sur le terrain du FC Metz ce samedi à 17 heures. Découvrez le groupe retenu par Roberto de Zerbi pour ce match comptant pour la septième journée de Ligue 1.
OM : Leonardo Balerdi dans le groupe pour affronter Metz
Au terme de dix jours glorieux avec des victoires de prestige contre le PSG (1-0), le RC Strasbourg (1-2) et l’Ajax Amsterdam (4-0), l’Olympique de Marseille a l’opportunité d’aborder la trêve internationale sur une note positive en Ligue 1. En attendant les résultats des Parisiens et de l’Olympique Lyonnais, les Phocéens pourraient provisoirement prendre la tête du championnat en cas de victoire au Stade Saint-Symphorien cet après-midi.
Conscient de la situation, Roberto De Zerbi devrait d’aligner son onze type face au FC Metz, selon les informations du quotidien L’Équipe. L’entraîneur marseillais a donc convoqué un groupe de 21 joueurs pour ce match contre les hommes de Stéphane Le Mignan. Le capitaine Leonardo Balerdi, diminué par un souci musculaire depuis le début de la semaine, est finalement dans le groupe de Roberto de Zerbi, mais il reste incertain.
Le défenseur central de 26 ans a repris l'entraînement collectif ce vendredi et figure bien dans le groupe de l'OM. Concernant sa présence dans le onze de départ, aucun risque ne sera pris pour ce dernier match avant la trêve internationale du mois d'octobre. Absent depuis le 31 août passé, Ulisses Garcia fait également son retour dans le groupe marseillais.
Le groupe de l’OM
Gardiens : De Lange, Rulli, Vermot
Défenseurs : Aguerd, Balerdi, Egan-Riley, Garcia, Murillo, Palmieri, Pavard, Weah
Milieux : Gomes, Hojbjerg, Nadir, O'Riley, Vermeeren
Attaquants : Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Paixao, Vaz.