Champions League : Le PSG volé à Barcelone, l’annonce-choc !

Si l’exploit et la prestation des hommes de Luis Enrique ont depuis mercredi soir retenu l’attention de tous, le PSG a été lésé lors du choc de la deuxième journée de la Champions League face au FC Barcelone, en Espagne.

Frenkie de Jong aurait dû prendre rouge lors de Barça – PSG

En déplacement au Stade olympique Lluís Companys pour la seconde journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a imposé sa loi face au FC Barcelone. Dominé et mené 1-0 pendant les 20 premières minutes, les Parisiens ont réussi à monter en puissance tout doucement avant d’étouffer totalement leurs hôtes dans la deuxième partie du match.

À égalité à la mi-temps (1-1), le PSG a inscrit le but de la victoire dans les ultimes instants de la rencontre grâce à Gonçalo Ramos sur une belle passe d’Achraf Hakimi. Sans Marquinhos, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Joao Neves, le Champion de France est parvenu à battre celui d’Espagne et a prouvé son statut de Champion d’Europe en titre.

Une performance XXL qui a effacé les quelques erreurs d’arbitrage constatées au cours du match. En effet, si certains fans barcelonais ont réclamé un penalty peu avant la demi-heure de jeu sur une faute inexistante d’Ilya Zabarnyi sur Éric Garcia, l’ancien arbitre espagnol Iturralde Gonzalez assure que c’est plutôt le milieu de terrain du Barça, Frenkie De Jong, qui aurait dû être prendre un carton rouge après une grosse semelle sur Nuno Mendes.

« Éric sent le contact dans le pied, mais ce n’est pas suffisant pour siffler penalty », a confié Gonzalez au micro du média AS avant d’évoquer le vilain geste non signalé de Frenkie de Jong.

« De Jong a pris un risque et aurait pu voir rouge. Depuis le VAR, il n’aurait pas été rare que la décision soit changée. C’est une semelle fortuite, mais ces actions, si tu regardes la règle, 100 % seraient rouges, car il n’y a plus de contrôle du corps ni de la force dans l’action », a expliqué l’arbitre espagnole.