Mercato : Le PSG vise une signature excitante en Bundesliga

Soucieux de poursuivre sa politique de recrutement de jeunes talents français, le PSG serait sur les traces de l’un des cracks les plus excitants de sa génération et évoluant en Bundesliga depuis deux saisons. Explications.

Mercato : Le PSG en pince pour un phénomène tricolore

Auteur d’un début de saison canon avec 8 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues, Michael Olise est l’un des joueurs en très grande forme sur la scène européenne. L’ailier du Bayern Munich, indiscutable en Bavière et de plus en plus indispensable en équipe de France, a déjà de nombreux courtisans dans l’optique de l’été prochain.

Le Bayern Munich souhaite logiquement conserver l’ancien attaquant de Crystal Palace, mais les prétendants à sa signature ne manquent pas. Le Real Madrid, le Barça, Arsenal ou encore Liverpool sont très attentifs à sa situation. Au Paris Saint-Germain, Luis Enrique et Luis Campos sont séduits par son profil explosif, créatif, capable de changer le cours d’un match à lui seul.

Dans l’idée, Olise pourrait compléter une attaque déjà folle aux côtés de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia ou Bradley Barcola. Le PSG, champion d’Europe en titre, veut donc jouer son va-tout et miser un gros chèque pour attirer l’international français de 23 ans.

Le Paris SG prêt à mettre 100M€ pour Michael Olise

En effet, selon les informations de Fichajes, le PSG a déjà fait de Michael Olise sa priorité absolue pour le prochain mercato estival. Le média espagnol affirme que le champion de France en titre est prêt à poser 100 millions d’euros sur la table pour convaincre le Bayern Munich de lui vendre Michael Olise lors du prochain mercato estival.

Une somme suffisante pour faire craquer l’ogre de la Bundesliga ? Difficile à dire pour l’instant, le Bayern ayant misé 55 millions d’euros sur Michael Olise il y a seulement un an et demi. Sous contrat avec le champion d’Allemagne jusqu’en 2029, Olise est par ailleurs en négociations avec le Bayern pour une éventuelle prolongation jusqu’en juin 2030.

Rien ne dit que le club munichois arrivera à ses fins. Le Paris Saint-Germain de son côté est bien décidé à frapper un énorme coup dans un peu moins d’un an en mettant la main sur la nouvelle star du football français.