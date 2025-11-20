ASSE – AS Nancy : Correa sort son plan contre Saint-Etienne

Sur une série de deux défaites en Ligue 2, l’AS Nancy a à cœur de rebondir face à l’ASSE, samedi. Pour ce faire, Pablo Correa à préparer un plan contre les Verts.

L’AS Nancy s’est préparée pour faire mal à l’ASSE

Avant d’affronter l’ASSE, samedi, l’AS Nancy a perdu ses deux derniers matchs contre le Mans FC (1-0) et le Stade Lavallois (0-2). L’équipe de Pablo Correa (12e) est donc en quête de victoire, afin de mettre fin à la série négative et de remonter au classement. Elle a préparé sa stratégie pendant la trêve internationale pour défier l’AS Saint-Etienne, à Geoffroy-Guichard, lors de la 13e journée du championnat.

« Ils pensent beaucoup à attaquer, donc à nous de nous préparer pour leur faire mal. Nous devons aller chercher un résultat à Saint-Etienne », a déclaré l’entraîneur de l’ASN. « Le temps d’une soirée, nous devons nous donner les moyens d’exister », a-t-il insisté en conférence de presse.

Pablo Correa : « Entrer dans le rapport de force et être dangereux »

À entendre le technicien franco-uruguayen, lui et son équipe ont travaillé sur les forces et faiblesses de l’équipe de Saint-Etienne, afin de les exploiter au mieux. « Si on y va pour défendre seulement, on va subir. Nous voulons entrer dans le rapport de force et être dangereux. Il faudra éviter les erreurs et les obliger à jouer à leur meilleur niveau. […]. J’aimerais que l’on soit capable de répondre à cette exigence durant tout le match », a-t-il indiqué.

Pour finir, Pablo Correa a lâché une dernière consigne à ses joueurs. « L’ASSE est troisième et son public lui donne un élan important, et elle commencent souvent très fort, mais ce n’est pas une raison pour nous de subir », a-t-il prévenu. L’AS Nancy réussira-t-elle son coup contre l’AS Saint-Etienne d’Eirik Horneland ? A suivre…

