OGC Nice : Franck Haise soulagé, un renfort arrive !

L’OGC Nice tentera de renouer avec le succès ce vendredi face à l’OM. Et pour ce choc à domicile, Franck Haise enregistre un précieux retour en défense.

L’OGC Nice traverse une période délicate, marquée par trois défaites d’affilée. Les Aiglons devront vite se ressaisir. Cela passe par une résultat positif ce vendredi face à l’OM en ouverture de la 13e journée de Ligue 1. Franck Haise aura besoin d’un maximum de forces vives pour atteindre cet objectif.

Et ça tombe bien puisque l’entraîneur de l’OGC Nice enregistre un précieux renfort en défense. Jonathan Clauss est de retour. Le latéral droit français s’était blessé au genou. Il était même soupçonné de prolonger sa durée d’indisponibilité afin d’éviter un renouvellement de son contrat. Mais ses tensions semblent totalement dissipées.

Jonathan Clauss va mieux. Ce choc OGC Nice-OM aura une saveur particulière pour lui. Il affrontera son ancien club. « La trêve lui a fait beaucoup de bien (…) Mercredi, nous avons eu à son initiative une discussion sur le plan tactique. J’aime quand un joueur vient pour discuter, essayer d’améliorer les choses. C’est un bon signal », a déclaré le coach niçois devant la presse.

Trois forfaits déjà annoncés

Franck Haise sera cependant privé de trois joueurs pour ce derby. Hicham Boudaoui et Tanguy Ndombélé sont toujours indisponibles. Le capitaine Dante a repris l’entrainement cette semaine. Mais il sera ménagé. Le coach ne prendra aucun risque. « Je ne peux pas le mettre en danger », a-t-il indiqué. Il faudra « attendre quelques semaines » avant de le voir fouler à nouveau les pelouses de la Ligue 1.

