Mercato FC Nantes : Trois offres XXL tombent pour Tylel Tati

Tylel Tati attire déjà la foule. Trois nouveaux cadors européens viennent d’entrer dans la danse, et le FC Nantes en profite pour fixer un prix XXL pour sa pépite.

Mercato FC Nantes : Trois nouveaux grands clubs sur Tylel Tati

Tylel Tati attire beaucoup de monde à quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal. La pépite de 17 ans brille. Très vite, l’Europe l’a remarqué. Tati joue sa première saison en professionnel, et pourtant il s’est imposé sans trembler dans le groupe de Luis Castro. Onze matchs sur douze, toujours titulaire. Cela montre qu’il est devenu indispensable.

Le PSG s’est penché sur son profil. Le Barça, le Real Madrid aussi. Arsenal, Liverpool, Manchester United : même intérêt. Rien d’étonnant, son potentiel saute aux yeux. Trois autres géants entrent dans la danse. Selon Foot Mercato, le Bayern Munich s’est manifesté. Puis la Juventus et l’AC Milan, aussi. Trois poids lourds qui veulent comprendre le dossier, qui contactent le FC Nantes, qui regardent de près la progression du joueur.

Face à la pression, les dirigeants du FC Nantes réagissent. Le club fixe enfin un prix. Pour Tati, ce sera au minimum 50 M€. Montant élevé en raison du potentiel du joueur et de la rude concurrence. Son contrat court jusqu’en 2028. Les Canaris savent qu’ils ont une perle rare entre les mains. Tati, lui, reste calme pour le moment. Pas de précipitation. Pas de départ en hiver. Le joueur veut continuer à apprendre, à progresser, à grandir dans son club formateur au moins jusqu’à la fin de la saison.

