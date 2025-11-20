INFO Mercato PSG : 50M€ pour un autre crack de Ligue 1 ?

Après Désiré Doué, un autre crack de Ligue pourrait débarquer au PSG lors du prochain mercato hivernal. Le Paris SG pourrait même signer un gros chèque pour boucler cette affaire.

Mercato : Le PSG face à une grosse concurrence pour un talent de Nantes

Révélation de la première partie de saison avec le FC Nantes, Tylel Tati attire déjà les convoitises des plus grands clubs européens. Mais le club nantais n’entend pas brader son joyau. Propulsé titulaire par Luis Castro, le jeune défenseur central s’est rapidement imposé comme l’une des sensations de Ligue 1. À seulement 17 ans, l’international français U18 impressionne par sa maturité, son calme balle au pied et sa solidité défensive.

Des performances qui n’ont pas échappé aux cadors européens, notamment le PSG. Mais également la Juventus Turin, l’AC Milan et le Bayern Munich qui ont manifesté un intérêt pour Tylel Tati. Le mercato hivernal s’annonce donc animé pour l’un des plus grands espoirs du football français. Face à cet engouement, le FC Nantes a fixé un prix très élevé pour son jeune prodige.

Waldemar Kita trop gourmand pour Tylel Tati ?

Sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en juin 2028, Tylel Tati pourrait être l’un des gros tubes du marché des transferts de janvier. Ces derniers jours, une nouvelle piste a pris de la consistance. Selon Foot Mercato, le Bayern Munich a fait un premier pas en direction des dirigeants nantais pour connaître les modalités d’un futur transfert.

Une simple prise de contact, certes, mais qui confirme l’intérêt d’un club allemand, habitué à miser sur les jeunes défenseurs prometteurs. Face à cet engouement, Waldemar Kita,le président du FC Nantes, aurait fixé un prix très élevé pour son jeune prodige : pas moins de 50 millions d’euros.

« Le Bayern Munich s’est renseigné sur le défenseur nantais Tylel Tati. Malgré son jeune âge, ce défenseur central gaucher est un titulaire indiscutable à Nantes et a impressionné par son excellent jeu de construction, son remarquable calme balle au pied et sa vitesse.

Le club français a fixé un prix d’au moins 50 millions d’euros pour Tati. Un transfert en janvier n’est pas prévu. L’international français U18 devrait d’abord disputer sa première saison complète en Ligue 1 avant de franchir une nouvelle étape dans sa carrière », explique le portail sportif. Le Paris Saint-Germain sait donc ce qui lui reste à faire.

