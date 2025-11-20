Tension à l’OM : De Zerbi pulvérise une polémique brûlante !

L’OM se trouve souvent au cœur de discussions houleuses concernant l’arbitrage et la VAR en Ligue 1. Mais Roberto De Zerbi a vite démonté cette polémique.

OM : De Zerbi refuse de spéculer autour de la VAR

La Direction de l’Arbitrage (DA) a récemment invité les représentants des clubs de Ligue 1 à une session d’initiation à la VAR. Cette initiative visait à dissiper le manque de clarté et de dialogue souvent reproché aux arbitres. Elle a cependant diversement été accueillie.

Plusieurs équipes de l’élite, dont le LOSC et l’AS Monaco, ont snobé l’événement. Cette absence atteste d’un certain malaise profond au sein du championnat. Le prochain OGC Nice-OM polarise alors l’attention. De nombreux regards seront portés sur la gestion de l’arbitrage vidéo.

À voir

OGC Nice : Franck Haise soulagé, un renfort arrive !

Lire aussi : Catastrophe à l’OM : Une lourde absence annoncée !

Mais Roberto De Zerbi a coupé court à cette polémique. L’entraîneur de l’OM ne se laisse pas distraire par les débats d’après-match. Il reste concentré sur la performance de ses joueurs sur le terrain. « Les arbitres, je les conteste sur le terrain, pas en dehors (…) je ne regarde pas les vidéos, j’ai autre chose à penser », a-t-il répondu cash.

Seule la performance sur le terrain compte

De Zerbi a illustré ses propos par l’épisode de la main non sifflée contre l’Atalanta. L’entraîneur de l’OM a respecté les décisions arbitrales une fois que le coup de sifflet final a retenti. Pour lui, l’essentiel du football se joue sur la pelouse. Sa position diffère des contestations qui règnent régulièrement en Ligue 1.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : La grande annonce d’Antoine Griezmann !

OM : Ça se complique pour un grand retour à Marseille

À voir

Mercato PSG : Une offensive à venir pour Serhou Guirassy ?

L’OM en alerte : La menace autour de Balerdi resurgit !