L’OM choqué : message poignant après un drame à Marseille !

L’onde de choc du meurtre de Mehdi Kessaci touche tout Marseille, y compris l’OM. Le club entraîné par Roberto De Zerbi est indigné par cette tragédie.

OM : Geoffrey Kondogbia choqué par le meurtre de Mehdi Kessaci

C’est un drame qui touche Marseille au plus haut point. Mehdi Kessaci, frère cadet du militant politique Amine Kessaci, a été assassiné par deux individus à moto. Une des têtes de la DZ Mafia est suspectée d’avoir commandité ce crime. L’enquête est en cours pour arrêter les coupables.

Lire aussi : L’OM arrive en mode combat, Kondogbia prévient Newcastle

À voir

ASSE : Les consignes fermes de Horneland contre Nancy

Cette tragédie ne laisse pas l’OM indifférent. Le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia a exprimé sa tristesse suite à cet acte odieux. « Je suis touché, car je reste humain, et ça se passe dans une ville où on vit au quotidien », a-t-il fait savoir en conférence de presse.

La réaction de Roberto De Zerbi

Le joueur de 32 ans rappelle que cette mise à mort reste « un sujet sensible » et la nécessité de respecter les familles endeuillées. Roberto De Zerbi, affecté par ce drame, a lui-aussi pris la parole. « Ça m’attriste parce que ce sont des choses qui ne devraient pas arriver. »

L’entraîneur de l’OM a fait un parallèle « des épisodes similaires » qu’il a vécus dans sa ville d’origine. Il insiste ainsi que le rôle extra-sportif de l’Olympique de Marseille qui essaie de « donner des satisfactions » au peuple marseillais. Le message est poignant. Les Olympiens sont conscients des réalités sociales de leur ville et restent solidaires de la peine des habitants.

Lire la suite sur l’OM :

OM : La tuile continue, De Zerbi perd 5 joueurs avant Nice

OM : De Zerbi récupère un important milieu avant Nice !

À voir

Mercato FC Nantes : Trois offres XXL tombent pour Tylel Tati

OM : Ça se complique pour un grand retour à Marseille