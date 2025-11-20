ASSE : Les consignes fermes de Horneland contre Nancy

Face à l’AS Nancy, samedi, l’ASSE a à cœur d’enchainer une deuxième victoire. Pour ce faire, Eirik Horneland évoque un détail important à corriger.

Horneland : « Il y a une trop grande différence entre ce qu’on produit »

L’ASSE a surpris l’ESTAC, avant la trêve internationale. Elle s’est imposée face au leader à Troyes (3-2), après avoir mené (3-0). Pour bonifier cette victoire, les Stéphanois visent un autre succès contre l’AS Nancy, samedi (20h) au stade Geoffroy-Guichard.

Toutefois, Eirik Horneland a une petite inquiétude. Il rappelle que son équipe rate curieusement ses matchs face aux équipes moins bien classées.

« Entre ce qu’on montre face aux équipes de haut de tableau, contre lesquels on a inscrit 15 buts depuis le début de saison, et ce qu’on produit face à des équipes moins bien classées, il y a une trop grande différence », a-t-il souligné, en conférence de presse d’avant-match.

ASSE-Nancy : Nadé promet une réponse collective

Pour rappel, l’AS Saint-Etienne avait concédé deux défaites de suite à Geoffroy-Guichard contre l’EA Guingamp et le Mans FC (2-3) et aussi face au FC Annecy au Parc des Sports (4-0). « On doit corriger ça, c’est entre nos pieds », a déclaré l’entraîneur des Verts, mettant ainsi ses joueurs face à leur responsabilité.

Et Mickaël Nadé, le Vert qui a disputé tous les matchs de l’ASSE cette saison, en intégralité, a réagi. L’imposant et solide défenseur central rassure : « On aborde cette rencontre face à Nancy avec sérieux. […]. Notre irrégularité ? J’ai l’impression que dos au mur, on fait de bonnes choses. Mais ce n’est pas une question d’implication, on doit répondre collectivement à ça«

