Mercato PSG : Une offensive à venir pour Serhou Guirassy ?

Lors du prochain mercato hivernal, le PSG pourrait frapper un coup en attaque pour offrir une option supplémentaire à Luis Enrique, surtout avec les blessures. Serhou Guirassy, l’intrépide buteur du Borussia Dortmund, pourrait être une cible du club de la capitale.

Mercato : Le PSG défie l’Arabie saoudite pour Serhou Guirassy

Avec les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, le Paris SG a prévu de recruter un nouvel attaquant cet hiver. Et comme le rapporte Caught Offside, les dirigeants parisiens pourraient considérer Serhou Guirassy comme un coup très intéressant en janvier.

Depuis le départ de Randal Kolo Muani l’été passé, le PSG n’a pas compensé son départ. Une erreur que l’entraîneur parisien aimerait voir corriger avec la signature de l’international guinéen de 29 ans. Mais le PSG ne serait pas seul sur ce coup. En effet, le média anglais assure que des clubs saoudiens veulent s’offrir les services de Guirassy.

Une information confirmée par le journaliste Nicolo Schira, qui précise que ces formations préparent un contrat de trois ans avec un gros salaire annuel de 20 millions d’euros. Alors qu’il perçoit actuellement 9 millions d’euros annuels, Guirassy pourrait se laisser convaincre par un dernier gros contrat avant de penser à la retraite.

« L’attaquant du Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, qui a récemment été lié à de grands clubs européens comme Barcelone, a maintenant reçu une offre de l’Arabie saoudite. La proposition faite au joueur de 29 ans est un contrat de trois ans d’une valeur d’environ € 20 millions par saison. Depuis son arrivée à Dortmund, Guirassy a marqué 45 buts en 65 matchs », explique Nicolo Schira.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’ancien attaquant du Stade Rennais possède une clause de 50 millions d’euros qui ne concerne que les grands clubs européens. Le Paris SG sait donc à quoi s’attendre dans ce dossier.

