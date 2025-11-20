Catastrophe à l’OM : Une lourde absence annoncée !

Avant le choc OGC Nice-OM, Roberto De Zerbi est confronté à un désastre en interne. Il déplore l’absence d’un défenseur « irremplaçable ».

OGC Nice-OM : De Zerbi secoué par l’absence de Nayef Aguerd

La trêve internationale terminée, la Ligue 1 reprend ses droits ce vendredi par un derby du sud. L’OGC Nice et l’OM s’affrontent en ouverture de 13e journée de championnat. Roberto De Zerbi enregistre plusieurs retours pour ce choc.

Leonardo Balerdi et Geoffrey Kondogbia sont opérationnels. Ces deux joueurs constituent des renforts importants pour une équipe qui doit impérativement prendre des points. L’OM déplore cependant une absence de poids.

À voir

Stade Rennais : Double coup dur confirmé avant l’AS Monaco ?

Lire aussi : OM : De Zerbi récupère un important milieu avant Nice !

Nayef Aguerd est victime d’une entorse de la cheville droite. Cette blessure le prive du match à Nice. Il sera au repos afin d’éviter une quelconque aggravation. De Zerbi n’a pas caché sa déception face à cet énorme coup dur. « C’est une lourde absence pour nous », a-t-il déploré devant la presse.

Des forfaits l’obligeant à revoir ses plans

Arrivé dans les ultimes heures du mercato, Nayef Aguerd s’est vite imposé au sein de l’arrière-garde marseillaise. Son absence constitue un énorme vide qu’il faudra vite combler. De Zerbi devra trouver des solutions de rechange pour « bien jouer » contre Nice.

L’indisponibilité de Facundo Medina et la récente blessure d’Amir Murillo en sélection ne lui facilitent pas la tâche. L’Italien sait qu’il fait face à une situation inquiétante. Mais il reste optimiste. Lui et son équipe compte vaincre les Aiglons vendredi soir avant le match décisif contre Newcastle en Ligue des champions.

Lire aussi sur l’OM :

Mercato OM : La grande annonce d’Antoine Griezmann !

À voir

INFO Mercato PSG : 50M€ pour un autre crack de Ligue 1 ?

OM : Ça se complique pour un grand retour à Marseille

L’OM en alerte : La menace autour de Balerdi resurgit !