OL : Jorge Maciel justifie ses choix après la défaite !

L’OL chute face au Toulouse FC en Ligue 1. Le tacticien lyonnais, Jorge Maciel tente de justifier ses choix.

Battu à domicile par le Toulouse FC (1-2), l’OL a perdu trois points et recule au classement avant la trêve internationale. Menant au score, les Gones ont cédé deux fois sur coups de pied arrêtés. En conférence de presse, Jorge Maciel, adjoint de Paulo Fonseca, a dû expliquer pourquoi le staff n’avait procédé qu’à deux changements.

Le tacticien portugais savait que Lyon était en difficulté, mais il a pris la décision de ne pas procéder à beaucoup de changements. « On sait que les joueurs qui pouvaient rentrer, ils pouvaient apporter des choses. Après, il y avait aussi une chose qui était finalement très importante chez eux, c’est le coup-franc. Donc, c’était une chose qui, franchement, a pesé beaucoup dans les choix. Faire sortir avant ou plus tard, parce que depuis les premières 10 minutes, on sait que les dangers qu’ils ont, c’étaient surtout les touches et les corners. Ça a pesé. », a expliqué le technicien portugais.

Jorge Maciel a reconnu la colère des supporters lyonnais et promet de meilleurs résultats lors des prochains matchs après le rassemblement international. « Si les supporters, qui encore une fois ont été présents, sont frustrés, tristes, c’est normal parce qu’on n’était pas au niveau de l’ambition qu’on doit avoir en tant qu’Olympique lyonnais. Et nous sommes vraiment frustrés. Mais il faut qu’on apprenne, il faut qu’on évolue, il ne faut pas qu’on efface les choses qui nous ont fait arriver ici », a-t-il dit.

