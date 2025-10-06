OL : Une décision importante tombe !

L’OL prépare sa prochaine rencontre contre l’OGC Nice après le rassemblement international. Pas de repos pour les joueurs non retenus en sélection nationale.

OL : Paulo Fonseca fixe la date du prochain entraînement !

L’OL aurait pu aborder la trêve internationale en tête du championnat. Un dernier succès suffisait. Mais les erreurs défensives, puis ce but encaissé dans les ultimes secondes, ont tout gâché. Les Gones ont perdu les trois points face au Toulouse FC (1-2). Une grande déception avant le rassemblement international.

Paulo Fonseca et ses joueurs digèrent mal ce revers. Certains, appelés en sélection, rejoindront leurs équipes nationales. Les autres, eux, reprendront l’entraînement dès mardi, annonce Le Progrès. Quatorze joueurs manquent à l’appel. Parmi eux, Nicolas Tagliafico, Clinton Mata, Dominik Greif, Enzo Molebe, Malick Fofana, Moussa Niakhaté, Tanner Tessmann, Teo Barisic, Pavel Sulc, Adam Karabec ou encore Alejandro Gomes Rodriguez.

Il y aura du travail à Lyon en leur absence. Le groupe va davantage se préparer pour la reprise, les jeunes de l’académie seront intégrés. Eux profiteront de cette trêve pour s’aguerrir auprès des cadres restants. C’est l’occasion pour Fonseca de corriger certaines choses, d’expérimenter, de préparer la relance. Car dès la reprise, il y aura de revanche. Le prochain adversaire est l’OGC Nice. L’équipe de Franck Haise est en forme et il faudra livrer de belle performance pour glaner les trois points.