OM : La défense de De Zerbi fait sensation en Europe !

L’époque où l’OM peinait en défense semble désormais révolue. Roberto De Zerbi a opéré une transformation au sein de son équipe, hissant l’Olympique de Marseille au rang des meilleures défenses d’Europe.

OM : La forteresse de Roberto De Zerbi dans le top 6 européen

L’Olympique de Marseille a enchainé quatre victoires consécutives avant la trêve internationale. Les Olympiens sont désormais 2es de Championnat, à un point du PSG. Cet OM impressionne aussi sur le plan défensif. Selon les statistiques dévoilées par Le Phocéen, le club entraîné par De Zerbi détient la sixième meilleure défense parmi les cinq grands championnats.

Les coéquipiers de Leonardo Balerdi n’ont encaissé que cinq buts en sept journées. L’OM se trouve derrière le Borussia Dortmund ayant encaissé 4 buts. Le Bayern Munich a concédé 3 buts, de même que l’AC Milan et Arsenal (3). La défense de l’AS Rome n’a encaissé que 2 buts. Cette performance est le fruit d’un travail rigoureux mis en place par De Zerbi.

Une force collective à l’Olympique de Marseille

Le bloc marseillais fait preuve d’une grande organisation, excellant dans la couverture et intraitable dans les duels. L’efficacité de Geronimo Rulli et l’arrivée des recrues comme Nayef Aguerd et Benjamin Pavard, sont des facteurs clés de cette réussite. Mais cette solidité défensive de l’OM réside dans sa force collective.

« C’est la manière dont défend l’équipe, pas seulement la défense mais la manière dont tout le monde pense aux efforts défensifs. C’est un travail collectif », déclarait récemment Emerson Palmieri en conférence de presse. Le latéral italo-brésilien rappelait l’engagement des attaquants qui « rend le travail plus facile pour la défense ».

Ce changement est notable à l’OM, surtout après les difficultés rencontrées la saison dernière. Roberto De Zerbi et ses hommes sont ainsi en train de transformer l’Olympique de Marseille en une véritable forteresse.