ASSE : Le message énigmatique de Joshua Duffus après MHSC

Le début de saison de Joshua Duffus à l’ASSE est loin d’être un long fleuve tranquille. Le jeune attaquant a même partagé un message énigmatique à l’issue du match contre Montpellier.

Joshua Duffus en chute libre à l’ASSE

L’AS Saint-Etienne a réalisé une belle opération en s’imposant ce samedi à Montpellier (2-0). Les Verts sont deuxièmes de Ligue 2 avant la trêve internationale. Un sujet intrigue néanmoins à l’ASSE : le cas Joshua Duffus. L’attaquant anglo-jamaïcain avait brillé lors de sa première apparition à Sainté face à Rodez (4-0). 25 minutes l’avaient suffi pour marquer.

La suite est pourtant plus contrastée. Sa titularisation contre Grenoble (1-1) n’a pas été convaincante. Depuis lors, le temps de jeu de Joshua Duffus s’est réduit comme peau de chagrin. Il n’a joué que 20 minutes lors des cinq dernières rencontres de l’ASSE. Cela confirme sa relégation ans la hiérarchie des attaquants.

Le joueur de 20 ans doit se contenter des miettes derrière Augustine Boakye et Irvin Cardona. Son entrée en jeu, dans les derniers instants du match contre le MHSC suscite diverses interrogations. Qu’est-ce qui cloche avec l’ancien attaquant de Brighton ? Est-il proche de la mise au placard ?

Son cri silencieux chez les Verts

Joshua Duffus a lui-même choisi de s’exprimer son état d’esprit via un verset biblique, évoquant la souffrance et l’espoir. « Nous nous glorifions aussi dans nos souffrances, car nous savons que la souffrance produit la persévérance, la persévérance produit la force de caractère, et la force de caractère produit l’espérance », a-t-il posté sur son compte Instragram.

Ce message profond est perçu comme une volonté de résilience. Ce serait aussi une manière élégante pour lui de rappeler qu’il est prêt à se battre pour regagner sa place à l’ASSE. Celui qui était présenté comme le remplaçant naturel de Lucas Stassin devra cravacher.

Il devra faire preuve d’efficacité lors de ses rares opportunités pour regagner la confiance d’Eirik Horneland. Dans le cas contraire, son sort sera scellé. Son message énigmatique est donc est un signal clair. Joshua Duffus reste déterminé à transformer sa frustration en performance.