FLASH : Le Portugal annonce une excellente nouvelle au PSG !

Au lendemain du match nul contre le LOSC Lille (1-1), en clôture de la septième journée de Ligue 1, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a reçu une excellente nouvelle venue du Portugal. Explications.

Le Portugal soulage le PSG pour Joao Neves

Présenté comme « bouleversé et surpris » par la convocation de Joao Neves en sélection pour les matchs internationaux de ce mois d’octobre malgré sa blessure aux ischio-jambiers, le PSG peut pousser un ouf de soulagement. Ce lundi, le milieu de terrain parisien a été jugé inapte par le staff médical de l’équipe du Portugal. Joao Neves a été remplacé par le joueur de la Lazio Rome, Nuno Tavares, dans le groupe de Roberto Martinez.

« Le Département Santé et Performance de la FPF, en lien avec le service médical du Paris SG, a estimé que le milieu de terrain international portugais n’est pas physiquement apte à participer aux matchs de l’équipe nationale », a fait savoir la fédération portugaise de football dans un communiqué officiel.

Touché à la cuisse gauche lors de la première journée de la Ligue des Champions, le 17 septembre passé, contre l’Atalanta Bergame, Joao Neves n’a pas rejoué depuis. Le milieu défensif de 21 ans devait démarrer contre le FC Barcelone mercredi dernier, mais il a finalement déclaré forfait au dernier moment.

Encore forfait ce dimanche lors du déplacement à Lille, l’ancien joueur du Benfica Lisbonne avait toutefois été convoqué vendredi par Roberto Martinez, le sélectionneur du Portugal. Tout comme Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos et Fabian Ruiz, le natif de Tavira va pouvoir rester à Paris pour se soigner durant la trêve internationale.

Cette décision met fin à plusieurs jours de tensions entre le PSG et la sélection portugaise. Une bonne nouvelle donc pour Joao Neves et le Paris Saint-Germain. Le joueur pourra ainsi profiter de cette coupure pour se soigner convenablement et être apte pour les prochaines échéances.