Alerte à l’OM : De Zerbi face à un nouveau casse-tête !

La trêve internationale oblige l’OM à mettre un frein à sa série de succès. Elle vide considérablement le groupe de Roberto De Zerbi, confronté désormais à des blessures et incertitudes.

La frustration est palpable à l’OM, la trêve arrive au mauvais moment

L’Olympique de Marseille connait une dynamique exceptionnelle. Les Olympiens restent sur une série de quatre victoire consécutives, toutes compétitions confondues. Mais ce dynamisme est interrompu par la trêve d’octobre. Cette pause arrive au mauvais moment, comme l’a récemment déclaré Medhi Benatia, directeur sportif de l’OM.

Cette interruption de dix jours se transforme même en un véritable casse-tête pour Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM devra composer avec un effectif fortement réduit, pas moins de douze joueurs étant appelés en équipe nationale, indique La Provence. Cette dispersion rend le travail tactique du coach italien et la préparation particulièrement complexes.

Roberto De Zerbi avec un effectif très réduit à Marseille

Le contingent marseillais est dispersé aux quatre coins du globe. En Afrique, Amine Gouiri défendra les couleurs de l’Algérie. Tandis que son concurrent à l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang, jouera avec le Gabon. Le roc défensif Nayef Aguerd sera avec le Maroc. En Amérique, le duo argentin Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli retrouvera l’Albiceleste aux États-Unis. Timothy Weah est convoqué avec la Team USA et Amir Murillo au Panama.

Sur le Vieux-Continent, Pierre-Emile Hojbjerg et Matt O’Riley sont mobilisés avec le Danemark. Le jeune milieu de terrain Arthur Vermeeren sera avec les U21 belges. À ces départs s’ajoutent blessures et incertitudes. Facundo Medina et Geoffrey Kondogbia ne sont pas encore sortis de l’infirmerie. Le jeune Robinio Vaz, touché à Metz, devrait rester à l’OM.

Roberto De Zerbi devra donc faire preuve d’imagination pour maintenir l’équipe en forme en vue de la reprise. L’OM accueille Le Havre le samedi 18 octobre, au Vélodrome.