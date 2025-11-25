INFO Mercato : Le PSG passe à l’action pour Dayot Upamecano

À l’approche du mercato hivernal, le PSG a décidé d’appuyer sur l’accélérateur dans le dossier Dayot Upamecano. Mais le Bayern Munich résiste et n’entend pas laisser le champ libre au club de la capitale.

Mercato : Le PSG fait le forcing pour attirer Dayot Upamecano

L’avenir de Dayot Upamecano au FC Bayern reste incertain. Sous contrat jusqu’en juin prochain, le défenseur central de 27 ans n’a pas encore prolongé avec le Bayern Munich et cela donne des idées à plusieurs grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Les dirigeants allemands souhaitent conserver l’international français, mais ce dernier se montre un négociateur difficile pour un nouvel engagement.

Lisez aussi : FLASH Mercato : Le PSG passe la vitesse pour Dayot Upamecano

À voir

INFO Mercato : L’AS Monaco tente un coup magistral à l’OM !

Et selon les dernières informations en provenance d’outre-Rhin, le Paris SG mettrait tout en œuvre pour s’offrir les services de l’ancien joueur du RB Leipzig en tant qu’agent libre l’été prochain, alors que le Real Madrid serait également sur le coup, à en croire Sky Germany.

« Le Paris Saint-Germain s’est sérieusement positionné sur le dossier Dayot Upamecano dans l’optique d’un départ libre. Des discussions ont eu lieu, tout comme avec le Real Madrid », a tweeté le journaliste Florian Plettenberg, qui ajoute que « le FC Bayern espère toujours qu’Upamecano prolongera son contrat jusqu’en 2030 au moins. La clause libératoire souhaitée reste un point décisif. Max Eberl fait le forcing. »

Le Bayern Munich est confiant pour prolonger Upamecano

La concurrence pour signer Dayot Upamecano est importante. Le journal Bild confirme que le Paris SG aurait manifesté un intérêt concret pour le natif d’Évreux, tandis que le Real Madrid suivrait aussi sa situation. En cas de non-prolongation, le protégé de Vincent Kompany sera libre de tout contrat à l’été 2026. D’ailleurs, il pourrait signer un préaccord avec le club de son choix à partir du 1er janvier prochain.

Mais le Bayern Munich reste serein et confiant quant à une prolongation de son numéro 2. Selon les informations du quotidien allemand, le champion d’Allemagne en titre serait prêt à augmenter le salaire actuel d’Upamecano, estimé à 16 millions d’euros par saison.

À voir

Coup de tonnerre : Vinicius Junior dit NON au Real Madrid !

Lisez aussi : Transfert-choc : Dayot Upamecano donne rendez-vous au PSG !

Le club bavarois lui proposerait un contrat pouvant atteindre jusqu’à 20 millions d’euros annuels, primes incluses, en cas de prolongation. Les négociations buteraient notamment sur le montant de la prime à la signature. Les discussions se poursuivent concernant l’offre financière finale. Le défenseur international français a toutefois précisé que l’aspect financier ne serait pas le seul critère de sa décision. Affaire à suivre…

Lire aussi sur Dayot Upamecano :

Mercato PSG : Dayot Upamecano, de vraies news de Paris

Mercato PSG : Le Bayern fait le point pour Dayot Upamecano !

À voir

Ligue 1 : Après Monaco, grosse frayeur au Stade Rennais !

Mercato : Le PSG ou le Real Madrid ? Dayot Upamecano tranche