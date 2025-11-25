Ligue 1 : Après Monaco, grosse frayeur au Stade Rennais !

Large vainqueur de l’AS Monaco (4-1), samedi passé, à l’occasion de la treizième journée de Ligue 1, le Stade Rennais a eu une grosse frayeur. Explications.

Stade Rennais : Esteban Lepaul, la grosse frayeur de Beye

Pendant le choc face à l’AS Monaco, samedi, Habib Beye s’est fait une belle frayeur. L’entraîneur du Stade Rennais a cru au pire pour son attaquant Esteban Lepaul, victime d’une semelle du Monégasque Denis Zakaria, exclu (66e).

« Il a pris une très grosse semelle. Ma frayeur c’est qu’ils me regardent tous en me disant qu’il lui a cassé le tibia. Breel (Embolo) vient me voir en me disant : ‘C’est cassé, c’est cassé !’ Je me dis que c’est grave. Son tibia est très marqué, ça mérite le rouge. Fort heureusement, il a pu continuer, mais on a été obligé de le sortir (à la 75e) parce qu’il avait très mal. On va regarder ça, parce que c’est un coup qui peut être dérangeant pour s’entraîner avec l’hématome dans 48 heures », a expliqué Habib Beye, l’entraîneur du club breton.

Le staff médical rennais suivra attentivement l’état de l’ancien Angevin d’ici le déplacement à Metz vendredi (20h45). Le déplacement à Metz, c’est dès vendredi 28 novembre à 20 h45, et le SRFC va poursuivre en parallèle la gestion de Kader Meïté. Le jeune attaquant est resté sur le banc contre Monaco, après trois matches comme titulaire, parce que Habib Beye a souhaité aussi le préserver dans un scénario de match favorable.

Le coach du SRFC a confirmé une « douleur aux adducteurs » pour Meïté. Selon les informations du journal Ouest-France, le joueur rennais traîne ce pépin depuis quelque temps déjà, sans totalement l’empêcher de jouer non plus, et c’est notamment ce qui avait incité le sélectionneur des Espoirs Gérald Baticle à le sortir dès la mi-temps du match contre les Iles Féroé, lundi 17 novembre.

