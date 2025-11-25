Coup de tonnerre : Vinicius Junior dit NON au Real Madrid !

Alors qu’une prolongation de contrat était annoncée ces derniers jours, les négociations entre le Real Madrid et Vinicius Junior seraient soudainement au point mort. Explications.

Mercato Real Madrid : Vinicius Junior refuse de prolonger à cause de Xabi Alonso

Coup de tonnerre au Real Madrid, Vinicius Junior refuse de prolonger son contrat à cause de la situation tendue avec son entraîneur Xabi Alonso. En effet, selon les informations du journaliste Mario Cortegana, la star brésilienne aurait informé Florentino Pézez de son intention de ne pas prolonger son contrat avec les Merengues, tant que la situation avec son entraîneur, Xabi Alonso, restera fraîche.

« Vinicius Junior a informé le président du Real Madrid, Florentino Pérez, qu’il n’avait pas l’intention de renouveler son contrat tant que ses relations avec Xabi Alonso resteraient tendues. Les négociations concernant une prolongation sont au point mort », assure le spécialiste mercato du tabloïd The Athletic.

Un coup de pression de la part de l’ancien prodige de Flamengo pour essayer de faire bouger les choses avec le technicien espagnol, contre qui il a manifesté sa colère lors de son remplacement en cours de Clasico face au FC Barcelone le 26 octobre dernier.

Selon l’entourage du joueur, certains ajustements tactiques et décisions sportives du nouvel entraîneur auraient fragilisé son statut, là où Carlo Ancelotti en avait fait un pilier incontestable du système. Une tension désormais palpable, qui ajoute un second obstacle à une prolongation déjà compromise, alors que la direction madrilène a fait un énorme effort financier pour convaincre l’ailier de 25 ans.

Vinicius refuse un salaire de 20M€ au Real Madrid

Actuellement rémunéré à 18 millions d’euros par an, Vinicius Junior se serait vu proposer un renouvellement portant son salaire à 20 millions d’euros. Toutefois, le compatriote de Neymar Jr n’aurait pas accepté cette proposition, rapporte The Athletic. Lorsque le club a demandé une contre-proposition, l’entourage du natif de São Gonçalo aurait réclamé un package historique jamais vu au Real Madrid.

Cette demande serait de l’ordre de 30 millions d’euros par saison, combinant salaire, primes de performance et prime à la signature — une structure comparable au contrat de pointe de Cristiano Ronaldo. Le Real Madrid souhaite toujours le renouveler, mais l’écart financier reste important. Affaire à suivre donc…

