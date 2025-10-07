Mercato : L’OM regrette son choix, un milieu va partir !

Roberto De Zerbi a peut-être trouvé la perle rare pour le milieu de terrain de l’OM. Arrivé sur la pointe des pieds, Matt O’Riley est en train de gagner le cœur du public marseillais. Mais cette montée en puissance devrait être de courte durée.

Mercato : Matt O’Riley avec un prêt qui scelle son avenir à l’OM

L’Olympique de Marseille devrait connaître une désillusion majeure l’été prochain. Arrivé dans le plus grand scepticisme, le milieu de terrain Matt O’Riley a rapidement changé la donne. L’international danois s’impose dans l’entrejeu grâce à son style atypique. Au point où l’idée de le voir s’inscrire durablement à l’OM séduit un grand nombre.

Malheureusement pour les supporters, l’accord conclu entre Marseille et Brighton rend cette opération quasi impossible. Le journaliste Hakim Zhouri annonce qu’il n’y a « quasiment aucune chance » de voir Matt O’Riley rester à l’OM au terme de la saison. Car le joueur de 24 ans est prêté sans option d’achat. En d’autres termes, il reviendra aux Seagulls une fois son prêt terminé.

Un transfert définitif trop cher pour l’Olympique de Marseille

Cela oblige aussi l’OM à renégocier avec la formation anglaise. Or, si le compatriote de Pierre-Emile Hojbjerg continue sur cette lancée, sa valeur s’envolera aussi. Brighton sera, dans ce cas de figure, très gourmand pour son joueur. Un chèque de plus de 25 millions d’euros sera réclamé pour son transfert définitif, estime la source.

De son côté, il est peu probable que l’OM s’aligne sur de tels montants. Le président Pablo Longoria et son équipe ayant déjà beaucoup dépensé lors des derniers mercatos. Même si tout peut évoluer au fil des mois. Pour le moment, Matt O’Riley reste concentré sur son aventure à l’Olympique de Marseille. Il a été auteur d’un but et d’une passe décisive en 4 matchs de Ligue 1.