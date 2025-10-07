Mercato PSG : Le Qatar tranche pour l’avenir de Zaïre-Emery

En difficulté depuis plusieurs mois, Warren Zaïre-Emery pourrait quitter le PSG en 2026, de nombreux cadors européens étant intéressés par son renfort. Mais le Qatar n’aurait pas forcément envie de laisser partir un enfant du club.

Mercato PSG : Zaire-Emery proposé à plusieurs clubs européens

Déclassé à son poste et n’entrant plus vraiment dans les plans de Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery pourrait quitter les rangs du Paris Saint-Germain au prochain mercato de 2026. D’après les renseignements obtenus par le média Defensa Central, les représentants du milieu de terrain de 19 ans auraient proposé leur client à plusieurs autres grands clubs européens, notamment Arsenal, Manchester City, Bayern Munich et le Real Madrid.

Pour l’instant, aucune négociation sérieuse n’aurait eu lieu avec l’une de ces écuries en raison du prix demandé par le Paris SG pour Warren Zaïre-Emery, soit 80 millions d’euros. Toutefois, le site Fichajes rapporte que le Real Madrid envisagerait sérieusement de se tourner vers le jeune international français en cas d’échec dans le dossier Rodri.

Pep Guardiola, le manager de Manchester City, refuse catégoriquement de se séparer de son métronome, ce qui pousse Florentino Pérez et les décideurs madrilènes à explorer d’autres profils. Dans ce contexte, le volume de jeu, la maturité et la capacité de Zaïre-Emery à évoluer dans différents registres ont impressionné les recruteurs merengues, qui verraient en lui une option d’avenir idéale pour accompagner Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde.

Troisième joueur de moins de 20 ans le plus performant en 2025 selon le CIES, le titi parisien séduit par sa précocité et sa polyvalence. Le Real Madrid, qui prépare l’après-Toni Kroos et Luka Modric, veut bâtir un milieu dominant pour la prochaine décennie, et le profil du numéro 33 du PSG correspond parfaitement à cette vision stratégique. Sauf que Nasser Al-Khelaïfi n’aurait aucunement prévu de laisser filer le natif de Montreuil.

Warren Zaïre-Emery intransférable

En perte de vitesse avec le Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery continue tout de même de garder la confiance de ses dirigeants. En effet, malgré les nombreuses rumeurs venues de l’étranger, un départ du milieu de terrain français ne serait pas inscrit sur les tablettes de Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi.

Selon les informations du journaliste Giovanni Castaldi de la Chaîne L’Équipe et de Ligue 1+, le protégé de Luis Enrique ne bougera pas après avoir signé une prolongation jusqu’en 2029 plus une année en option en avril 2024. Avec les nombreuses blessures enregistrées en ce début de saison, Warren Zaïre-Emery aura forcément un rôle à jouer et l’entraîneur parisien compte sur lui cette saison.