ASSE : Lucas Stassin laisse éclater sa frustration !

Auteur d’un début de saison intéressant à l’ASSE, Lucas Stassin n’a pas été retenu en équipe nationale de Belgique. Le jeune attaquant n’a pas caché sa frustration face au choix de Rudi Garcia.

ASSE : Lucas Stassin réagit au choix de Rudi Garcia

En cette période de trêve internationale, Lucas Stassin a vu ses espoirs d’une première sélection nationale tombés à l’eau. Le prodige de l’AS Saint-Étienne espérait que la blessure de Romelu Lukaku lui ouvrirait les portes des Diables Rouges. Mais le sélectionneur Rudi Garcia en a décidé autrement.

Il a préféré convoquer Michy Batshuayi et Loïs Openda. Ce choix est surprenant, car ces deux attaquants sont à la peine en ce début de saison. Batshuayi, c’est 0 but inscrit en 63 minutes de jeu avec Francfort. Openda n’a pas aussi trouvé le chemin des filets en cinq matchs avec la Juventus. Par contre, les statistiques de Luis Stassin sont bien plus solides.

L’attaquant de l’ASSE a été auteur de 4 buts et 2 passes décisives en 8 matchs de Ligue 2. Il espérait être appelé chez les Diables rouges. « Vu que Lukaku était blessé, il y avait un espoir en plus de ma part », a-t-il avoué à RTL. Lucas Stassin est déçu de son absence en équipe nationale, même s’il préfère relativiser. Il reconnait le fait que l’ASSE évolue en deuxième division est un facteur pénalisant.

Un signal d’alarme pour l’AS Saint-Etienne

Lucas Stassin a en effet vite fait le lien entre son club actuel et son absence de convocation : Le joueur de 20 ans laisse entendre que sa présence en Ligue 2 annule de facto ses performances en vue d’une convocation nationale. Cela ne lui garantirait pas une place en sélection pour le Mondial 2026.

Ce constat est une très mauvaise nouvelle pour l’AS Saint-Etienne. Alors qu’Eirik Horneland compte sur lui pour la montée en Ligue 1, le jeune buteur belge est confronté à un choix difficile : poursuivre avec l’ASSE ou chercher une porte de sortie dans l’élite en vue de maximiser ses chances de participer à la Coupe du monde avec la Belgique. Le temps presse pour le jeune joueur, dont le contrat expire en juin 2028.