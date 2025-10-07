Mercato : L’OM reçoit une réponse ferme pour Jonathan David

En difficulté à la Juventus, la piste Jonathan David refait surface à l’OM. Mais la direction phocéenne se heurte à un mur pour l’attaquant canadien.

Mercato OM : La Juventus a pleinement confiance en Jonathan David

L’Olympique de Marseille pourrait profiter du prochain mercato pour relancer une cible de longue date. Jonathan David traverse actuellement une période compliquée à la Juventus Turin. L’attaquant canadien, arrivant au terme de son contrat avec Lille, avait fait le choix de snober l’OM pour la Vieille Dame. Sauf que ses débuts en Serie A ne se passent pas comme il l’espérait.

Jonathan David peine jusqu’ici à briller au sein de l’attaque turinoise. Il n’a inscrit qu’un seul but en 7 apparitions. Et ses ratés devant les cages adverses commencent à agacer les supporters. Au point où cette situation frustrante pourrait l’inciter déjà à reconsidérer son choix. En tout cas à Marseille, le directeur sportif Mehdi Benatia se tient prêt.

L’idée de revenir à la charge pour l’ancien Lillois a même pris de l’épaisseur ces derniers jours. Mais la réalité est différente : Jonathan David est encore loin de faire son retour en Ligue 1. La réponse de la Juventus Turin est même claire et sans appel. La direction des Bianconeri n’a aucune intention de laisser filer son joueur de 25 ans, indique TuttoMercatoWeb.

Loin d’envisager un retour en Ligue 1

La source explique que le club entraîné par Igor Tudor a pleinement confiance en la capacité de Jonathan David pour trouver son rythme et répondre aux attentes. Les dirigeants turinois s’attendent à une amélioration significative de ses performances après la trêve internationale.

De plus, le natif de Brooklyn ne montre aucun empressement à changer de club. Il est concentré sur sa saison à la Juve en dépit de ses difficultés initiales. Jonathan David veut prouver sa valeur dans le Piémont. De son côté, l’Olympique de Marseille continuera de surveiller de près sa situation. Cependant, son transfert à court terme a peu de chances d’aboutir.