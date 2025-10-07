Mercato PSG : 150M€, Al-Khelaïfi rit au nez du Real Madrid !

Selon la presse espagnole, le Real Madrid serait très intéressé à l’idée d’arracher un joyau français au PSG contre un imposant chèque de 150 millions d’euros. Une offre qui ferait déjà sourire Nasser Al-Khelaïfi.

Mercato PSG : Le Real rêve d’un crack du Paris SG

Assez discret lors du dernier mercato estival, le Real Madrid multiplie ses efforts pour renforcer son secteur offensif et Désiré Doué ferait partie des rêves de Florentino Pérez. Selon les informations du média Fichajes, le président du club madrilène serait prêt à faire une folie de 150 millions d’euros pour forcer la main à son homologue Nasser Al-Khelaïfi dans ce dossier.

Pour y arriver, la Maison-Blanche envisagerait les ventes de joueurs comme Brahim Diaz et Rodrygo pour financer l’arrivée du phénomène français de 20 ans. Recruté à l’été 2024 pour 50 millions d’euros, l’ancien milieu offensif du Stade Rennais possède un contrat courant jusqu’en juin 2029. Mais le Real Madrid serait disposé à faire ce qu’il faut pour boucler cette transaction à l’issue de la saison en cours.

Le principal concerné rêvant lui aussi d’enfiler un jour la tunique blanche des Merengues. Le profil de Doué plaît particulièrement à l’entraîneur Xabi Alonso, qui apprécie le natif d’Angers pour sa polyvalence qui offrirait une flexibilité tactique précieuse.

Les pensionnaires de Santiago Bernabeu verraient en lui la pièce manquante pour former un trio offensif explosif et complémentaire avec Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Cependant, l’opération s’annonce déjà compromise.

Le Paris SG refuse de se séparer de Désiré Doué

Grand artisan du sacre historique du PSG en Ligue des Champions pour sa première saison sous le maillot rouge et bleu, Désiré Doué n’est pas à vendre pour le moment. Luis Campos et la direction sportive du club de la capitale soulignent notamment sa valeur stratégique pour le projet sportif conduit par Luis Enrique.

Si le board espagnol estime que l’ouverture du dialogue est déjà une « victoire médiatique », l’obstacle financier et la réticence de Nasser Al-Khelaïfi sont majeurs. Le média Fichajes rapporte que le vice-champion de Liga devra présenter une offre solide, assortie potentiellement d’offres de sortie pour d’autres joueurs, afin d’espérer faire fléchir la position du PSG. Affaire à suivre…