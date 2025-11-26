Grosse surprise à l’OM : Roberto De Zerbi dévoile tout !

‎Pour le choc OM-Newcastle (2-1) en Ligue des champions, Roberto De Zerbi a tenté un pari audacieux. Il a titularisé pour la première fois Darryl Bakola. L’entraîneur italien a justifié ce choix inattendu.

OM : Darryl Bakola titulaire, Roberto De Zerbi justifie ce choix audacieux

Ce fut la grosse surprise de ce match entre l’Olympique de Marseille et Newcastle. Darryl Bakola était présent dans le onze de départ marseillais. Un choix surprenant quand on sait que le milieu de 17 ans n’a disputé que 24 petites minutes de jeu en Ligue 1 cette saison. Mais Roberto De Zerbi n’a pas hésité à l’aligner pour ce grand rendez-vous européen.

‎Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Darryl Bakola a répondu aux attentes. Il a délivré une passe décisive sur le but égalisateur de Pierre-Emerick Aubameyang. De Zerbi a même salué sa performance en conférence de presse. « Il m’a beaucoup plu. Sa personnalité m’a plu, son courage, la manière dont il a joué, malgré quelques erreurs », a-t-il déclaré.

Des caractéristiques correspondant au plan de jeu contre Newcastle

L’entraîneur de l’OM a ensuite livré quelques détails sur ce choix. De Zerbi préfère « prendre des risques » pour faire évoluer ses jeunes espoirs sur le terrain. La titularisation de Darryl Bakola obéissait surtout à la nécessité de résister au pressing intense de Newcastle. « Je l’ai préféré à Angel Gomes par rapport à son physique (…) Il fallait un peu de légèreté mentale ».

De Zerbi assure que les caractéristiques de Bakola correspondaient parfaitement à l’aspect technique de son plan de match. Il a suivi son instinct, et le résultat fut satisfaisant. Ce pari a été couronné de succès.

OM-Newcastle : De Zerbi crée la surprise et l’assume

OM-Newcastle : Aubameyang libère Marseille dans un match fou

