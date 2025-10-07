Mercato OM : C’est officiel, un gros départ acté à Marseille

Pablo Longoria va désormais se retrousser les manches pour combler ce gros vide qui vient de se créer au sein de l’organigramme de l’OM. Un précieux collaborateur du président de l’Olympique de Marseille vient d’annoncer son départ.

Le directeur de la communication de l’OM s’en va

Après deux années passées à la tête de la direction de la communication de l’OM, Franckie Tourdre a officialisé son départ ce mardi. Via un message publié sur LinkedIn, le collaborateur de Pablo Longoria est revenu sur deux saisons marquées par de nombreux projets sportifs, institutionnels et médiatiques, saluant le travail collectif des équipes du club et remerciant le président marseillais ainsi que le groupe McCourt pour leur confiance et leur collaboration tout au long de son mandat.

« Après deux saisons riches et passionnantes, mon aventure à l’Olympique de Marseille touche officiellement à sa fin. Deux années pleines, intenses et une expérience en Bleu et Blanc extraordinaire, au sens littéral du terme, qui représente une aventure sportive et humaine exceptionnelle.

Par le biais de ce post, qui ne saurait résumer deux saisons olympiennes, je tiens à saluer tous les amoureux du club, les journalistes, les partenaires, les acteurs institutionnels, politiques, économiques, culturels et sportifs que j’ai eu le plaisir de croiser ou côtoyer à l’Orange Vélodrome, en France, en Europe, aux Etats-Unis et même en Afrique.

Je tiens aussi et surtout à remercier tous les directeurs et collaborateurs des différents services du club, notamment ceux du département communication et médias qui m’ont accompagné au quotidien et avec lesquels j’ai eu le privilège de mener à bien nombre de projets de communication sportive ou institutionnelle à l’échelle locale, nationale et internationale », écrit notamment Franckie Tourdre.

Arrivé au début de la saison 2023-2024 en provenance de l’AS Monaco, le dirigeant français a permis au club olympien de franchir le seuil des 25 millions d’abonnés cumulés sur les réseaux sociaux, renforçant sa présence dans le top 20 international des clubs les plus populaires sur le digital et de plus en plus largement à l’internationale. Il a aussi contribué, avec ses équipes, au succès de la docu-série événement de l’été « Sans jamais rien lâcher », en immersion au coeur du collectif des joueurs de Roberto De Zerbi.