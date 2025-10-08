ASSE-Le Mans : Le plan inédit des Manceaux avant le choc

Le Mans a à cœur de créer la surprise face à l’ASSE lors de la reprise du championnat. Les Manceaux ont même établi un programme en vue d’atteindre cet objectif.

Choc en Ligue 2 : L’ASSE fera face à un Le Mans ambitieux

Une fois la trêve internationale terminée, l’AS Saint-Étienne accueillera Le Mans FC lors de la 10e journée de Ligue 2. Les Stéphanois partent logiquement favoris pour ce choc, eux qui sont co-leaders du championnat. Ils devront tout de même se méfier de cette équipe qui réalise un début de saison correct.

Le Mans pointe actuellement à la 11e place et vient de tenir en échec le leader troyen (2-2). Les Manceaux abordent donc le match contre l’ASSE avec ambition, même si leur entraîneur Patrick Videira n’a pas caché sa frustration après le match contre Troyes.

Un match amical en pleine trêve internationale

Pour préparer son déplacement au stade Geoffroy-Guichard, Le Mans a établi un programme inédit. Selon le média Envertetcontretous, les Manceaux ont choisi de disputer un match amical face au Paris FC. C’est une façon pour eux de garder le rythme et de se préparer au mieux.

Du côté de l’AS Saint-Étienne, aucun match amical n’est prévu. Eirik Horneland doit composer avec un effectif réduit, les internationaux étant encore en sélection. Quoi qu’il en soit, les deux futurs adversaires devront vite se remettre en selle ; les Stéphanois devront le faire sans plus tarder.‎