Dans la préparation de son mercato de janvier, le PSG de Luis Enrique cible bien un jeune joueur du Real Madrid présentement en pleine déception. Des sources espagnoles avancent que le technicien parisien souhaite attirer cette pépite du Real Madrid, loin des préférences de Xabi Alonso.

PSG Mercato : Luis Enrique veut anticiper les coups durs

L’excellent début de saison du PSG en Ligue 1 et en Ligue des Champions pourrait être trompeur si le club n’anticipe pas les coups durs. Le club de la capitale française souffre de nombreuses blessures de ses joueurs liées à sa longue et difficile saison passée couronnée de son premier succès européen. Le mercato hivernal qui arrive est donc l’occasion idéal pour le club de s’offrir une bouffée d’air frais qui soulagera durablement son effectif en souffrance du fait de l’enchaînement des matchs.

Si certains cadres du Paris Saint-Germain profitent de la pause internationale actuelle pour souffler, Luis Enrique sait qu’il va rapidement devoir renforcer la profondeur de son banc pour les mois à venir. Des jeunes comme Senny Mayulu ou Ibrahim Mbaye ont certes su répondre présent, mais l’entraîneur espagnol veut désormais s’offrir un profil un peu plus expérimenté, un joueur explosif.

Objectif du mercato : le transfert d’un joyau offensif du Real Madrid

Selon les informations de Defensa Central, Luis Enrique observe de très près la situation d’Endrick, jeune prodige brésilien de 19 ans du Real Madrid. Très peu utilisé par Xabi Alonso cette saison, l’attaquant vénu de Palmeiras n’a disputé aucune minute en match officiel avec le Real.

Le PSG, qui avait des vues sur le joueur avant son transfert au Real, voit en lui un investissement stratégique pour l’avenir. Son profil rapide de joueur technique et imprévisible charme Luis Enrique. Le coach parisien souhaite densifier son secteur offensif pour anticiper les blessures de certains de ces cadres et alterner dans la difficile seconde partie de la saison. La raison, le Paris Saint-Germain va tout donner pour atteindre son objectif de réaliser le doublé en Ligue des champions.

Endrick ? Le Real Madrid pas vendeur

Souvenez-vous, le Real Madrid avait versé 35 millions d’euros, plus 25 millions de bonus, pour boucler le transfert d’Endrick. Les dirigeants madrilènes refusent de parler d’un transfert nouveau définitif de ce joueur prometteur. Ce qui serait envisageable, c’est un prêt de six mois sans condition d’achat définitif, ce qui ne correspond pas non plus aux pratiques du PSG.

Endrick reste lui aussi très attaché à son rêve de réussir au Real Madrid. Mais avec le manque de temps de jeu dont il souffre, il pourrait changer d’avis en cas d’offre du PSG en janvier prochain. Le PSG, qui est désormais un des plus grands projets football en Europe et son insatiable coach Luis Enrique qui vise toujours de grosses victoires, Endrick pourrait se laisser tenter.

Premier dossier chaud du mercato d’hiver

À l’approche du mercato hivernal, le PSG envisage de frapper ce grand coup qui lui permettra d’anticiper toute blessure ou baisse de forme de ses attaquants. Si la piste Endrick venait à se concrétiser, ce serait un nouveau signal très fort envoyé à l’Europe : à savoir que Paris est définitivement attractif aux yeux des cracks du football mondial.

Un dossier à suivre de très près qui pourrait bouger les prochaines semaines, car Luis Enrique semble déterminé à renforcer son effectif dès janvier 2026. Et avec ses succès au PSG, nombreux sont les joueurs qui souhaitent évoluer sous ses ordres