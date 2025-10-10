OM : La trêve est écourtée pour 2 cadres de De Zerbi !

L’OM vient de recevoir des nouvelles mitigées en cette période de trêve internationale. Deux cadres de Roberto De Zerbi ont été suspendus en équipe nationale.

OM : Les cadres de De Zerbi en pleine forme, mais Aubameyang et Hojbjerg suspendus

La trêve internationale apporte un bilan contrasté à l’Olympique de Marseille. Elle a confirmé la grande forme des Olympiens. Cependant, deux cadres de Roberto De Zerbi ont été frappés par une suspension durant cette pause. Le premier concerne Pierre-Emerick Aubameyang.

L’attaquant gabonais a sélection nationale vers la victoire ce vendredi soir. Il a signé un quadruplé lors du choc Gambie-Gabon (3-4) en qualifications du Mondial 2026. C’est le 6e joueur à accomplir une telle prouesse à ce stade du tournoi.

Cette soirée s’est cependant terminée sur une mauvaise note pour lui. Aubameyang a été expulsé à la 85e minute suit à deux cartons jaunes écopés. Cette exclusion lui coûtera sa place pour le match décisif du Gabon. Les Panthères devront faire sans lui mardi prochain contre le Burundi.

Ils manqueront leurs dernières rencontres internationales

Le second concerne Pierre-Emile Hojbjerg. Le milieu de terrain de l’OM a lui-aussi vécu une soirée contrastée avec le Danemark, large vainqueur du Bélarus (0-6). Le Danois a été été essentiel dans la maîtrise collective de sa sélection. Il a cependant reçu un carton jaune en début de match.

C’est son second lors de ce rassemblement. Cela signifie qu’il est suspendu pour le prochain match du Danemark contre la Grèce. Ces suspensions privent les deux joueurs de l’OM de leur dernier match international. Elles leur permettront dans doute de rentrer plus tôt à la Commanderie pour préparer la reprise de la Ligue 1.