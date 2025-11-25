ASSE : Un retour salvateur en attaque avant Dunkerque

Un joueur majeur de l’ASSE a fait son retour à l’entraînement, ce mardi, pour préparer le match contre l’US Ecotay Moingt en coupe de France. Une excellente nouvelle pour les Verts !

ASSE : Lucas Stassin de retour à l’entraînement collectif

Trois jours après sa précieuse victoire face à l’AS Nancy, l’ASSE a entamé, ce mardi, la préparation de son prochain match. Ce sera le derby ligérien face à l’US Ecotay Moingt, club de Régional 3, le samedi 29 novembre (20h30) au stade Geoffroy-Guichard.

Lors de la première séance d’entraînement ouverte au public, les supporters ont pu voir Lucas Stassin sur la pelouse du Centre Sportif Robert Herbin. Il était présent au sein du groupe stéphanois selon les informations de Peuple-Vert.

L’attaquant a en effet fait son retour à l’entraînement collectif. Il souffrait d’une douleur au mollet, depuis son retour de la sélection pendant la trêve internationale. L’international Espoirs belge avait manqué le match contre l’AS Nancy à cause de cette douleur.

Stassin titulaire contre Ecotay en coupe de France ?

Son retour dans le groupe de Saint-Etienne est donc une bonne nouvelle pour Eirik Horneland, qui est toujours privé de Joshua Duffus, l’autre avant-centre de son équipe. Lucas Stassin pourrait postuler pour affronter le club ligérien en coupe de France.

Lui qui n’a plus marqué de but depuis le 23 septembre et n’a plus été titulaire depuis le 25 octobre 2025. S’il est apte dans 4 jours, le numéro 9 de l’ASSE pourra en profiter pour se remettre la tête à l’endroit, le jour de ses 21 ans.

ASSE : Le titre de champion à mi-saison dans le viseur

L’ASSE redevient une grande équipe, après Troyes et Nancy ?