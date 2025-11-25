OM-Newcastle : Des fans sèment le chaos, la Police alertée

L’OM tentera d’obtenir un résultat positif ce mardi face à Newcastle. Mais avant ce choc de Ligue des champions, de violentes bagarres ont éclaté à Marseille. La police est en alerte maximale.

OM-Newcastle : L’ambiance dégénère, des supporters s’affrontent

À quelques heures du choc OM-Newcastle en Ligue des champions, l’ambiance est tendue à Marseille. Un bref moment de fraternité avait été observé entre supporters de deux camps. Mais l’ambiance a vite dégénéré. De violents incidents ont éclaté lundi soir dans les rues phocéennes.

Plusieurs vidéos publiées sur la toile montrent des scènes de bagarres entre les deux camps. Des coups ont été échangés, parfois avec des objets comme des casques de scooters. L’un des incidents rapportés par des supporters de Newcastle sur X concerne un bar, ciblé par des tirs de gaz lacrymogènes.

Des forces de l’ordre sont intervenues afin de ramener le calme à Marseille. Ces heurts confirment que l’ambiance au stade Vélodrome sera tendue. Plus de 3 000 supporters anglais sont attendues dans le parcage visiteurs. Un imposant dispositif de sécurité a été déployé autour de ce choc.

24.11.2025, Streetfight Marseille🇫🇷 vs Newcastle🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, click for more here: https://t.co/VPZGOanPFq



🔗 https://t.co/FXnrFRpzhv pic.twitter.com/XP0AnLLgTX — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 25, 2025

Un imposant dispositif de sécurité déployé

RMC Sport l’assure, environ 1 000 policiers sont mobilisés pour la journée. Des cars de CRS et des unités de forces mobiles sont positionnés sur les zones à risque comme le Vieux-Port. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône a pris des mesures strictes pour prévenir de nouveaux débordements.

Des arrêtés interdisent la présence des supporters des Magpies dans certaines zones de Marseille. Le port d’engins pyrotechniques est aussi interdit aux abords du Vélodrome. Le dispositif va « monter en puissance » ce mardi, indique la source.

