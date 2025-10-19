Mercato PSG : Un premier départ se précise pour cet hiver !

À un peu plus de deux mois de l’ouverture du mercato hivernal, un premier départ de taille se précise déjà dans les rangs du PSG. Explications.

Mercato : Un gardien de but traîne son mal être au PSG

Arrivé durant l’été 2024 contre un gros chèque de 20 millions d’euros en provenance de Krasnodar, Matvey Safonov était naturellement annoncé comme le remplaçant de Gianluigi Donnarumma. Cependant, lors de ses premiers entretiens, le gardien de but russe a rapidement fait savoir ses ambitions en affirmant avoir signé au PSG pour jouer un rôle de premier plan.

Mais après sa première sous les couleurs Rouge et Bleu, le joueur de 26 ans compte aujourd’hui 17 apparitions toutes compétitions confondues. Un temps de jeu dont le principal intéressé n’est pas satisfait. Si c’est un secret de polichinelle, Matvey Safonov l’a récemment fait savoir clairement auprès de médias de son pays à l’occasion de la trêve internationale d’octobre.

« Il faudra voir mon avenir quand le mercato ouvrira. Pour l’instant, je consacre tout mon temps à changer la situation. Je veux prouver que je mérite de jouer, je ne suis pas satisfait du manque de temps de jeu. Naturellement, je veux jouer et prouver que je mérite d’avoir du temps de jeu et que je peux rivaliser », a confié Safonov après la victoire de la Russie (2-1) face à l’Iran en match amical le 10 octobre dernier en zone mixte. Et aux dernières nouvelles, le natif de Krasnodar souhaiterait désormais quitter les rangs du Paris SG durant l’hiver.

Matvey Safonov veut quitter le Paris SG cet hiver

Mécontent de son temps de jeu, Matvey Safonov pourrait faire ses valises dès le mercato d’hiver. En effet, selon les dernières informations du journal L’Équipe, l’international russe voudrait quitter le PSG cet hiver pour retrouver un temps de jeu plus conséquent.

Alors que la Coupe du Monde 2026 pointe à l’horizon, Safonov ne veut pas passer la seconde partie de saison sur le banc des remplaçants et aurait clairement réclamé son départ pour l’hiver. Agacé, il n’apprécierait pas du tout de voir le statut de numéro 1 attribué à Lucas Chevalier malgré des prestations de plus en plus critiquées.

Surtout que Luis Enrique n’entend pas remettre en cause la hiérarchie des gardiens de but. Dans ces conditions, Matvey Safonov préfèrerait changer d’air en janvier pour retrouver du temps de jeu. En cas de départ du Paris Saint-Germain, Matvey Safonov ne s’imagine pas retourné en Russie immédiatement.

« Je ne voudrais pas. Je suis parti pour surmonter des difficultés et il serait étrange de renoncer à cela. Au contraire, il faut les surmonter. Mais toute proposition doit être examinée, donc tout dépendra de la situation au moment de la fenêtre des transferts », avait déjà annoncé le numéro 39 du PSG.