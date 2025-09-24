OM : Un énorme défi lancé à Greenwood après le Ballon d’Or

L’attente est grande autour de Mason Greenwood à l’OM. Et le Ballon d’Or remporté par Ousmane Dembélé lui ajoute une nouvelle couche de pression. L’attaquant anglais de Marseille est mis au défi de suivre le même chemin.

OM : Mason Greenwood doit s’inspirer du Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé

La victoire historique de l’Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain (1-0) continue de faire parler. Le démenti de Medhi Benatia et la réplique des joueurs du club de la capitaine animent les débats. Un autre événement a aussi marqué les esprits : le sacre d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or 2025.

L’attaquant du PSG a été récompensé pour sa saison exceptionnelle, où il a notamment été un grand artisan du succès de son équipe en Ligue des champions. Cette ascension d’Ousmane Dembélé sur le toit monde donne des idées. Elle a même poussé Daniel Riolo à lancer un défi audacieux à l’OM et à l’un de ses précieux atouts offensifs.

Le consultant pour RMC Sport a affirmé que Mason Greenwood devait prendre exemple sur le Parisien pour mener le club phocéen vers les sommets. Daniel Riolo a notamment insisté sur le talent de l’attaquant anglais de l’OM. « Mason Greenwood est un mec qui a vraiment les pieds à l’endroit. Il a des pieds incroyables », a-t-il déclaré.

Un challenge à la hauteur de son talent ?

Même si l’ancien crack de Manchester United ne vise pas encore le Ballon d’Or, le journaliste l’invite à s’inspirer du succès d’Ousmane Dembélé pour faire briller son équipe en Ligue des champions et sur la scène nationale. « Il suffit de regarder ce qu’a fait Dembélé… vas-y Greenwood, tu as tout pour porter l’OM », a-t-il ajouté.

Son talent est indéniable, et il appartient désormais à Mason Greenwood de le transformer en leadership, en portant son jeu au plus haut niveau. C’est un défi de taille pour le joueur de 23 ans. Mais aussi pour l’OM qui a besoin d’un leader offensif pour enchaîner les succès. Les Olympiens tenteront de battre le RC Strasbourg ce vendredi, avant d’accueillir l’Ajax Amsterdam en Ligue des champions.