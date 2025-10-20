Mercato OM : De Zerbi avait un plan avec Sassuolo, ça fuite

Le mercato de l’OM a été marqué une tentative de transfert orchestrée par Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien aurait tenté d’envoyer Neal Maupay à Sassuolo.

Roberto De Zerbi a tranché pour l’avenir d’un attaquant de l’Olympique de Marseille : Neal Maupay ne fait plus partie de ses plans. La preuve est flagrante. Le Franco-argentin n’a jusqu’ici disputé aucun match sous le maillot phocéen cette saison. Ce temps inexistant le pousse vers la porte de sortie.

Le message envoyé par l’entraîneur de l’OM et sa direction est sans équivoque : Neal Maupay doit rapidement se trouver un nouveau point de chute. L’idée de la voir partir lors de la prochaine fenêtre de transfert prend de l’ampleur en interne. Le joueur de 29 ans était même à deux doigts de quitter le navire OM pour l’Italie.

Tout semblait réuni pour son transfert à Sassuolo. L’entraîneur De Zerbi s’est même personnellement impliqué dans les discussions. L’Equipe le révèle, le coach italien, ayant entraîné Sassuolo dans le passé, a activé son réseau en Serie A pour tenter de faciliter le transfert de Neal Maupay en fin de mercato estival.

Un laps de temps trop court

Cette opération aurait permis à l’OM de récupérer une somme avoisinant les 6 millions d’euros. Une rentrée d’argent plus ou moins bienvenue pour un joueur devenu indésirable à Marseille. Les négociations entre les différentes semblaient même bien engagées. Sauf que le manque de temps a été fatal.

Il s’est avéré trop court pour finaliser l’ensemble des démarches administratives et contractuelles avant la fermeture du mercato. Neal Maupay est donc resté à l’OM, où sa situation se complique de plus en plus. La meilleure solution pour lui serait d’aller voir ailleurs dès cet hiver.