Coup de théâtre : Endrick veut quitter le Real pour le PSG ?

Malgré la dernière sortie médiatique de son entraîneur Xabi Alonso sur sa situation, Endrick souhaite quitter le Real Madrid dès cet hiver. Une aubaine pour le PSG ?

Mercato PSG : La tension monte entre Xabi Alonso et Endrick

Ces derniers jours, Endrick a été associé au Paris Saint-Germain et à l’Olympique de Marseille. Mercredi, le journal Defensa Central a révélé que les dirigeants parisiens envisageraient un improbable échange avec Fabian Ruiz, qui plairait à l’entraîneur des Merengues. Jeudi, la chaîne ESPN Brésil a confirmé une offensive à venir du PSG pour le crack brésilien de 19 ans. Luis Campos s’étant renseigné sur l’ancien prodige de Palmeiras.

Interrogé sur ces rumeurs de départ de plus en plus persistantes d’Endrick, Xabi Alonso s’est voulu très clair : « ce n’est pas dans mes pensées pour le moment. Ils sont tous les deux prêts à jouer à un poste avec une très bonne concurrence. » Sauf que le natif de Taguatinga supporte de moins en moins sa situation au Real Madrid.

À voir

Ça chauffe à l’ASSE : Eirik Horneland dans la tourmente !

Lisez aussi : Mercato : Endrick au PSG ou à l’OM ? Xabi Alonso répond cash

D’après la Cadena SER, la tension est montée entre le jeune attaquant et son coach lors du match contre Getafe. Endrick aurait notamment eu un mauvais geste, shootant dans une bouteille, lorsqu’il a compris qu’il n’allait pas entrer en jeu en deuxième période. Ce qui ne plaît logiquement pas à l’opinion publique madrilène, et qui n’a logiquement pas plu du tout à Xabi Alonso. La porte s’ouvre donc désormais pour un départ du jeune brésilien dans les mois à venir.

Endrick ouvert à un départ en janvier

En effet, selon le journaliste Pepe Alvarez, le numéro 9 du Real Madrid accepterait désormais de l’idée d’un prêt cet hiver. « Endrick partira en janvier, le joueur a cédé et accepte de chercher un prêt qui lui garantira du temps de jeu afin d’essayer d’avoir une chance d’aller à la Coupe du monde. L’opération est en cours », rapporte le spécialiste mercato.

Lisez aussi : INFO Mercato : L’OM ne perd pas espoir pour Endrick !

À voir

PSG Mercato : Campos négocie pour un top joueur cet hiver !

N’ayant pas encore disputé la moindre minute cette saison, le compatriote de Neymar veut finalement quitter le Real Madrid pour aller chercher du temps de jeu dans un autre club. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, mais également pour l’Olympique de Marseille, qui suit le joueur depuis l’été passé.