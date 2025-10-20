PSG Mercato : Campos négocie pour un top joueur cet hiver !

Après un mercato estival assez discret, le PSG pourrait se montrer très actif durant celui de l’hiver qui s’annonce. Luis Campos serait même déjà en négociations avec un grand attaquant pour renforcer les arrière-gardes du collectif de Luis Enrique.

PSG Mercato : Luis Campos vise un attaquant argentin

Avec les blessures de Désiré Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia ces dernières semaines, le PSG s’est rendu compte des limites de son banc en attaque. Pour combler ce manque, Luis Campos pourrait attirer un nouveau calibre dans ce secteur de jeu. Et selon plusieurs sources concordantes, le conseiller sportif parisien serait en contact avec Julian Alvarez.

Arrivé à l’Atlético Madrid en août 2024 pour 75 millions d’euros, l’ancien joueur de Manchester City ne serait pas à son aise chez les Colchoneros et aimerait rapidement changer d’air. D’après les informations divulguées par PSG Inside Actus, l’international argentin aurait clairement manifesté son intention de rejoindre le PSG.

Courtisan de longue date du buteur de 25 ans, le Champion de France en titre serait prêt à revenir à la charge pour le recruter dès cet hiver. D’ailleurs, les discussions entre Luis Campos et les représentants de Julian Alvarez auraient repris depuis fin novembre, marquant ainsi un regain d’intérêt concret du Paris Saint-Germain.

Un membre de l’entourage du joueur a récemment confié à un journaliste espagnol que « Paris n’a jamais été une option fermée pour Julian », laissant entrevoir une ouverture favorable aux négociations. Le style de jeu du compatriote de Lionel Messi correspond parfaitement aux attentes de Luis Enrique, qui recherche « un tueur devant les cages. »

À en croire Marca, le Paris SG semble déterminé à concrétiser cette opportunité, conscient que l’arrivée d’Alvarez pourrait considérablement renforcer ses ambitions européennes. S’il parvient à concrétiser la signature de l’Argentin, Luis Campos aurait réussi un coup magistral, puisque le natif de Calchín est considéré comme un top joueur par son ancien mentor.

Pep Guardiola encense Julian Alvarez

Auteur de 7 buts et 4 passes décisives en 13 matches toutes compétitions confondues, Julian Alvarez explose en ce moment du côté de l’Atlético Madrid, ce qui laisse un peu de regret à son ancien entraîneur Pep Guardiola. Interrogé sur la saison exceptionnelle de son ex-protégé, en marge de la victoire de Manchester City face à Everton (2-0), le technicien espagnol a tressé des lauriers à l’Argentin.

« Quand nous avons remporté le triplé, vous savez quels joueurs j’avais sur le banc ? Aymeric Laporte, Julian Álvarez et d’autres encore. J’aimerais beaucoup les avoir aujourd’hui. Mais ils voulaient jouer. Ils ne jouaient pas beaucoup ici, alors ils sont partis. Julian est un top joueur.

C’est pour cela qu’aujourd’hui il est dans l’un des meilleurs clubs du monde, l’Atletico, sous la direction d’un entraîneur de haut niveau, entouré de grands joueurs, et qu’il performe de manière incroyable », a déclaré Pep Guardiola au micro de Sky Sports.

Mais pour prendre Alvarez à l’Atlético Madrid, il faudra mettre la main à la poche puisque le club madrilène pourrait réclamer jusqu’à 100 millions d’euros pour le laisser partir.