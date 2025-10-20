Sporting-OM : De Zerbi en alerte, des changements annoncés

L’OM de Roberto De Zerbi devra affronter ce mercredi soir un Sporting Portugal renforcé. Pas moins de six changements sont attendus dans le onze de départ de l’équipe portugaise.

OM : De Zerbi est prévenu, le Sporting sort ses armes secrètes

Ayant pris la tête du championnat de France ce week-end, l’Olympique de Marseille se prépare pour un autre défi de taille. Les Olympiens se rendent ce mercredi soir à Lisbonne pour y affronter le Sporting Portugal en Ligue des champions. Roberto De Zerbi devra se méfier de l’équipe adverse. Sachant que de gros changements sont annoncés dans le onze de départ lisboète.

Rappelons que le Sporting CP a récemment eu besoin de prolongations pour battre Paços Ferreira en Coupe du Portugal (2-3). Cela a forcément impacté le physique des joueurs. Raison pour laquelle une rotation significative se prépare en interne. Le journal A Bola vend la mèche, l’entraîneur Rui Borges prévoit d’intégrer six nouveaux joueurs dans sa composition d’équipe contre l’OM.

Ces changements incluent le retour de plusieurs cadres. À commencer par Gonçalo Inácio qui est entré en jeu ce week-end. Le défenseur central est pressenti pour retrouver sa place de titulaire. Son coéquipier Zeno Debast devrait lui aussi débuter.

Retour de Francisco Trincão et Luis Suárez

Les attaquants Francisco Trincao et Luis Suarez n’ont pas débuté face à Paços. Ils ont été aménagés par Rui Borges pour un but précis : entamer le choc les Phocéens ce mercredi soir. Le gardien Rui Silva retrouvera également son poste dans les buts, au détriment de João Virgínia.

L’entraîneur du Sporting enregistre aussi le retour d’Ousmane Diomandé après deux mois d’absence. L’international ivoirien semble trop juste pour débuter ce match européen. Quoi qu’il en soit, ces ajustements tactiques de Rui Borges visent à injecter de la fraîcheur et de la qualité dans sa composition d’équipe. Une donnée que De Zerbi et ses hommes devront anticiper.