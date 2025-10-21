Mercato PSG : Deux portes de sortie s’ouvrent pour Safonov !

Désireux de quitter le PSG lors du prochain mercato hivernal afin d’avoir du temps de jeu dans la seconde partie de saison, Matvey Safonov pourrait avoir le choix entre deux destinations dans les semaines à venir. Explications.

Mercato : Matvey Safonov doute de son avenir au PSG

Privé de temps de jeu depuis le début de la saison, Matveï Safonov envisagerait de quitter le Paris Saint-Germain dès le mercato hivernal. Doublure d’un Lucas Chevalier loin d’être irréprochable depuis son arrivée cet été, le gardien de but vit très mal sa situation à Paris comme il l’a laissé entendre lors de la dernière trêve internationale.

« Mon avenir devra attendre l’ouverture du mercato. Pour l’instant, je consacre tout mon temps à redresser la barre. Je veux prouver que je mérite de jouer, le manque de temps ne me satisfait pas […] Toute offre doit être étudiée, donc tout dépend de la situation au moment du mercato », a confié l’ancien portier de Krasnodar au média local Sport-Express.

Selon les informations du journal L’Équipe, Matvey Safonov confierait désormais en privé qu’il était prêt à partir, déçu par l’absence totale de concurrence à son poste. Si le joueur de 26 ans exclut un retour en Russie, deux destinations possibles s’offrent déjà à lui.

Matvey Safonov entre le Portugal et l’Espagne

Un peu plus d’un an après son arrivée au Paris SG, la situation de Matvey Safonov peine à évoluer. Après avoir tenu le rôle de numéro 2 derrière Gianluigi Donnarumma, c’est désormais derrière Lucas Chevalier que le Russe tient son rang. Mais selon les dernières informations de L’Équipe, le natif de Krasnodar voudrait d’air cet hiver pour retrouver un temps de jeu plus conséquent, alors que la prochaine Coupe du Monde pointe à l’horizon.

Agacé, il n’apprécierait pas non plus de voir le statut de numéro un de Lucas Chevalier rester le même après des prestations médiocres. Toutefois, face à l’intransigeance de Luis Enrique concernant la hiérarchie des gardiens, Matvey Safonov préfèrerait changer de club plutôt que de prendre son mal en patience. Et d’après PSG Inside Actus, le numéro 39 du PSG susciterait l’intérêt de clubs en Espagne et au Portugal.

Si les noms exacts des prétendants n’ont pas filtré encore, plusieurs clubs de ces championnats suivraient de près sa situation. « Safonov doute de son avenir au PSG. Le gardien russe ne comprend pas le manque de concurrence avec Chevalier. Promis à une bataille saine, il n’a toujours pas joué. Un prêt en janvier est envisagé. Ce qu’on raconte est vrai. L’Espagne et Portugal sont intéressés », explique le média spécialisé. Affaire à suivre…