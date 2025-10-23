OM : Après Sporting, Geronimo Rulli entre dans l’histoire !

Le revers face au Sporting en Ligue des champions est très douloureux pour l’OM. Mais ce match a permis à Geronimo Rulli de signer une performance historique.

OM : Geronimo Rulli, recordman des arrêts en Ligue des champions

Grosse désillusion pour l’Olympique de Marseille ce mercredi soir en Ligue des champions. Les Olympiens croyaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score. Mais la seconde mi-temps leur a été fatale. Ceux-ci ont finalement été renversés sur la pelouse du Sporting Portual (2-1). Outre le résultat, l’expulsion d’Emerson Palmieri et les décisions arbitrales ont généré une grande frustration à l’OM.

Toutefois, un homme a brillé dans les rangs marseillais. Il est question du gardien de but Geronimo Rulli. Le portier argentin a livré une belle performance, en dépit de la défaite. Il a effectué cinq parades décisives face au Sporting. Il porte son total à 20 arrêts depuis le début de compétition, selon Stats du Foot.

Un revers à vite oublier pour l’Olympique de Marseille

Ce chiffre place Geronimo Rulli en tête des gardiens les plus sollicités et les plus décisifs en C1 cette saison. Le portier de Marseille devance notamment Nikita Haikin de Bodø/Glimt avec ses 8 arrêts. Ses statistiques confirment son statut d’atout essentiel dans les buts de l’OM. Ce record individuel ne doit pas pour autant masquer les défailles de l’équipe.

L’Olympique de Marseille devra se relever très vite en vue de conserver sa première place de Ligue 1. Le match de ce samedi contre le RC Lens sera un test psychologique et sportif pour les hommes de Roberto De Zerbi. Ils devront retrouver leur solidité et efficacité pour éviter un nouveau faux pas.