Ligue des champions 2026 : Tout savoir sur la compétition

Qualifiées pour la Ligue des champions 2025-2026, 36 équipes se lancent à la conquête du prestigieux trophée des clubs européens. Tout sur les équipes qualifiées, le format de la compétition, les retombées financières, le gain du vainqueur…

Ligue des champions : La succession du PSG ouverte, le Real Madrid intouchable

La Ligue des champions 2026 a démarré, mardi. Le champion en titre, le PSG entre en lice ce mercredi face à l’Atalanta Bergame. Trente-cinq clubs vont tenter de succéder à Ousmane Dembélé et aux Parisiens, sacrés en 2025 en étrillant l’Inter Milan (5-0) à l’Allianz Arena à Munich.

Cette édition est la 71e. Le vainqueur sera directement qualifié pour la Ligue des Champions 2026-2027 et députera en plus, directement, la Supercoupe de l’UEFA 2026, la Coupe intercontinentale de la FIFA 2026 et la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2029.

Vingt-quatre (24) clubs ont déjà remporté le tournoi depuis sa création en 1955. En 70 éditions, le Real Madrid est le plus titré de l’histoire de la Ligue des champions avec 15 trophées en 18 finales jouées. Hier, les Merengues ont démarré la compétition par une précieuse victoire face à l’OM (2-1), grâce a un doublé de Kylian Mbappé.

15 partipants déjà vainqueurs de la coupe aux Grandes Oreilles

Parmi les clubs en compétition cette année, 15 ont déjà remporté le trophée de la LdC au moins un fois. Ce sont évidemment le Real Madrid (15 fois), le Bayern Munich (6 fois), Liverpool (6), le FC Barcelone (5), l’Ajax Amsterdam (4), l’Inter Milan (3), Manchester United (3), Juventus (2), Benfica (2), Chelsea (2), Borussia Dortmund (1), l’Olympique de Marseille (1), Manchester City (1), Paris Saint-Germain (1) et le PSV Eindhoven (1).

Format de la prestigieuse compétition de l’UEFA

La Ligue des Champions 2026 a démarré par phase qualificative du 8 juillet au 27 août 2025. La phase de groupe, dont le coup d’envoi a été donné le mardi 16 septembre 2025 va s’étendre jusqu’au 28 janvier 2026. La phase à élimination directe, programmée du 17 février au 30 mai, suivra ensuite.

Chaque équipe disputera 8 matchs contre des adversaires différents, soit 4 à domicile et 4 à l’extérieur. À l’issue de cette phase, les huit équipes classées premières se qualifient directement pour la phase à élimination directe, à partir des huitièmes de finale.

Les clubs classés de la 9e à la 24e place joueront les barrages de qualification pour accéder aux huitièmes de finale. Quant aux équipes classées de la 25 et la 36 places, elles seront éliminées directement de la compétition. Les huitièmes de finale, quarts de finale et demi-finales se joueront en aller et retour, contrairement à la finale prévue le 30 mai 2026, à la Puskas Aréna à Budapest en Hongrie.

Une cagnotte de 2,47 milliards d’euros allouée, le jackpot pour les 36 clubs

Pour la Ligue des champions 2025-2026, l’UEFA va redistribuer un total de 2,47 milliards d’euros aux clubs en compétition. Les 36 équipes qualifiées vont toucher une prime fixe de qualification. Elle est de 18,6 M€ pour chaque club, soit une dotation de 670 M€ allouée aux participants.

Quant au montant global lié aux performances en phase de groupes et élimination directe, il est de 950 M€ et de 850 M€ pour les classements au coefficient et les parts de marché. Des primes spécifiques sont également distribuées pour les victoires, les matchs nuls, à chaque tour de la phase finale, jusqu’aux finalistes et au vainqueur.

Dans le détail, les équipes percevront 2,1 M€ pour chaque victoire et 700 000 € pour un match nul pendant la phase de groupes. À l’issue de la phase de groupe, les équipes participantes seront rémunérées selon leur classement final : de 9,9 M€ pour le 1er à 275 000 € pour le 36e.

Près de 90 M€ fixes pour le vainqueur de la Ligue des champions 2026

De plus, les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale percevront chacune 11 M€ supplémentaires. Celles qui se seront qualifiées directement en finissant parmi les 8 premières au classement auront 2 M€ de bonus, tandis que celles qui passeront par les play-off (barrages) percevront 1 M€.

Celles qui atteindront les quarts de finale toucheront 12,5 M€, puis 15 M€ pour chacun des demi-finalistes et 18,5 M€ pour chaque finaliste. Quant au vainqueur de la Ligue des champions 2025-2026, il touchera un bonus supplémentaire de 6,5 M€.

Rien que sur les primes fixes, le vainqueur du trophée empochera près de 90 M€, sans les primes de victoire et matchs nuls, ou encore primes de classement de la phase de qualification.